El financista Martín Migueles en Comodoro Py: admitió intermediación en los SIRA pero negó coimas

El financista Martín Migueles se presentó este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse en la causa que investiga presuntas maniobras con permisos de importación SIRA y el denominado “rulo cambiario” durante el gobierno de Alberto Fernández. El empresario y pareja de Wanda Nara, reconoció haber actuado como intermediario en algunas gestiones, pero negó haber pagado sobornos o haber tenido contacto directo con funcionarios públicos.

Acompañado por su abogado, Yamil Castro Bianchi, Migueles ingresó a la fiscalía a las 7:30 con el objetivo de brindar una versión "preliminar y de buena fe" sobre los hechos. En su escrito, el empresario naturalizó su rol y afirmó que las tareas de intermediación son "habituales" en el mundo de los negocios.

"Alguien quiere realizar un trámite, lo contacto con un profesional y solicito una comisión por la referencia; así pudiera seguir al infinito", sostuvo, comparando la gestión de permisos estatales con la compraventa de vehículos o servicios contables.

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La historia de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara complicado por la causa SIRA

La investigación tomó impulso la semana pasada, luego de que se conocieran chats y audios extraídos del celular secuestrado al empresario. En esas conversaciones de 2023, Migueles aparecía gestionando aprobaciones de SIRA —el sistema utilizado durante el cepo para autorizar importaciones— y mencionando presuntos porcentajes vinculados a coimas para acelerar trámites.

Migueles admitió su intervención pero aclaró que los porcentajes de dinero mencionados en los chats no eran sobornos propios, sino montos que "terceros" le informaban que se cobraban para acelerar los expedientes. "No tuve contacto directo con funcionarios públicos", remarcó, despegándose de la ejecución directa de cualquier maniobra ilegal, a pesar de que la justicia lo investiga por facilitar el acceso al mercado de cambios mediante influencias.

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