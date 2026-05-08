La historia de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara complicado por la causa SIRA

Martín Migueles, el exsocio de Elías Piccirillo actualmente investigado en la causa por SIRA, se hizo famoso públicamente al ponerse de novio con Wanda Nara, luego que la modelo y conductora terminara su relación con el futbolista Mauro Icardi.

Según La Nación, el empresario conoció a la diva de Telefe gracias a una persona apodada “El Tano”, peluquero de la joven. El vínculo habría arrancado en agosto del año pasado.

Yanina Latorre reveló meses atrás que Migueles “hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana. Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en el 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León”.

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Wanda Nara y Martín Migueles

El pasado 2 de mayo último, Nara presumió del regalo que le hizo su novio: un gigantesco oso de peluche, un bolso de primera marca, un gran ramo de flores y una bolsa blanca que, supuestamente, contenía una valiosa joya.

Consultada por la investigación sobre Migueles, Wanda afirmó: “Yo siempre le creo a las personas las cosas que me dicen hasta que se demuestre lo contrario. Siempre creo en la palabra de todo el mundo”.

Martín Migueles y Wanda Nara

La causa por SIRA que complica a Martín Migueles

La Justicia accedió al celular de Martín Migueles y descubrió que, a través de coimas que iban del 10 al 15%, un poderoso grupo de intermediarios aseguraba la habilitación de importaciones a través del sistema SIRA, lo que permitía a sus clientes acceder al dólar oficial.

Migueles, socio comercial de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, hacía de nexo entre los empresarios que necesitaban importar mercadería para mantener sus negocios en marcha y los funcionarios públicos que controlaban el proceso.

Wanda Nara y Martín Migueles

De acuerdo a la investigación que encabeza el fiscal Franco Picardi, el novio de Wanda Nara aparece en la lista de los imputados por organizar esta forma de evitar las restricciones oficiales, según consignó Clarín.

Este procedimiento quedó grabado en audios como el siguiente, donde Migueles habla con un contacto llamado “Adriel La Plata” y le hace una promesa: “También ahora están mucho con el tema de la SIRA, si tenés una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá”.