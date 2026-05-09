"Podemos armar algo grande, algo lindo": uno por uno, los chats de Martín Migueles que desnudan el escándalo SIRA

Un teléfono secuestrado por la Justicia abrió un mundo de revelaciones sobre maniobras irregulares en los tiempos del cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández. El dueño del aparato es el empresario Martín Migueles, conocido en sociedad por ser pareja de la vedette, conductora e influencer Wanda Nara.

¿Qué muestran los chats descubiertos en este teléfono? Una compleja trama de maniobras de corrupción con la participación de intermediarios que a través del cobro de coimas de entre el 10 y el 15%, aseguraba una veloz habilitación de importaciones mediante el sistema SIRA.

Con ese esquema, los "clientes" podían acceder al dólar oficial, muy codicido, por las limitaciones para conseguirlo, durante la gestión de Alberto Fernández.

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La historia de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara complicado por la causa SIRA

Migueles es socio de otro personaje famoso en el ambiente, Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio. El mecanismo consistia en funcionar como vínculo entre los empersarios privados ansiosos por importar mercadería y los funcionarios públicos. La investigación la lleva adelante el fiscal Franco Picardi.

Las maniobras están registradas en unagran cantidad de audios, que trascendieron, pese al hermetismo en la causa

Los audios revelados de las maniobras con el SIRA, uno por uno

Migueles y "Adriel de La Plata": "Podemos armar algo grande y lindo"

El 23 de marzo de 2023, Migueles conversó con alguien agendado en el teléfono como "Adriel de la plata". Las "propuestas" e "instrucciones" fueron estas:

- Ahora están mucho con el tema de la SIRA, si tienes una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá.

- Pásame todo lo que es de la sociedad por un lado, y lo del tema de la SIRA, sí, yo lo consigo un punto menos, 11 puntos y te sale en una semana con toda la furia. Lo que sí, cuando sale hay que pagar y viene de arriba y no te la rebotan más y 150 lucas de lo que es mercadería.

- Si se tranca con algo nosotros lo compramos todo también. Podemos cerrar el circuito. Es más, allá también tengo proveedor podemos armar algo grande, algo lindo.

Como cierre del intercamio, "Adriel La Plata” le envió documentos de la sociedad, un mensaje: "Billete cara grande jaja".

Wanda Nara con Martín Migueles, ahora en el ojo del escándalo SIRA

Migueles y Ariel Saponara: "Sí, boludo, la saco al toque"

Más que un detalle sobre Ariel Germán Saponara: según la red social Linkedin, trabaja en la Casa Rosada. Él mismo en uno de los audios afirma: "Estoy laburando acá en el Ministerio".

El chat con Migueles:

- Martin cómo va. Che tenés algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos. Son autoelevadores y repuestos de las mismas maquinas.

- Creo que tengo uno al 12%. Cuánto es?

-Ya te digo bien. Las sira son de 100 mil y de 150 mil. Tiene como 4. Se pueden sumar unos mangos ahí si las sacan bastante rápido en lo posible.

-Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que dependiendo si tiene vuelta…o sea, si hay laburo yo creo que un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13 y a ver si le puedo sacar un 10… Ahora te digo bien.

Y llega la confirmación:

- Ari, querido, escúchame, sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinás? Blue, ¿no?”.

El monto de la operación terminó siendo de 54.600 dólares y en los mensajes Migueles le marcó la dirección a la que tenía que llevar la plata.



Migueles y "El Pipo" Caputto: "Amigo, ya está firmado lo de las maquinarias"

Héctor Ezequiel Caputto, apodado "El Pipo", es otro de los contactos de Migueles en esta trama de coimas. De acuerdo a los datos de la investigación, sería con quien Migueles contactó para aprobar la operación de las maquinarias de Ariel Saponara.

Así fue el intercambio:

- Amigo ya esta firmado lo de las maquinarias, fue el aviso de Caputto a Migueles.

Y prosiguó con las instrucciones:

- Bueno, ahí te pasé la cuenta. Escúchame, serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro. O sea que esos 4356 es lo que tenemos que pagar adentro nosotros. Vos le cobraste el 10% blue, o sea el 10 blue de 54600 son 5460 dólares más o menos. Menos lo que tenemos que pagar adentro, nos quedan 1100 USD para repartir más o menos.

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Otros personajes: "la señora" y "Pato"

Migueles y Caputto tienen varias conversaciones sobre operaciones y en esos intercambios aparecem "la señora" y "Pato", dos personajes que aún no habrían sido identificados con precisión

"Esta sería la primera que me pasás, ahí hablo con la señora esta, a ver si le sirve directamente que se lo mande así", dice Caputto en uno de los chats.

LT