Polémica en Diputados por la aparición de una Tesla Cybertruck vinculada a un legislador libertario

Una imagen de una Tesla Cybertruck estacionada en el Congreso nacional desató polémica en redes sociales luego de que se difundiera la versión de que pertenecería al diputado libertario Manuel Quintar.

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La publicación fue realizada por la periodista Noe Barral Grigera en X, donde afirmó que el vehículo apareció este miércoles en el estacionamiento de la Cámara de Diputados y que, según trascendidos dentro del Congreso, sería “la más flamante adquisición” del legislador.

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“Según su DDJJ también tiene un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota. No hay plata”, escribió la periodista en tono irónico, en referencia al eslogan utilizado por el gobierno de Javier Milei para justificar el ajuste fiscal.

La Cybertruck es una pickup eléctrica fabricada por Tesla, la compañía liderada por Elon Musk. El modelo se convirtió en uno de los vehículos más llamativos del mercado por su diseño futurista y su elevado valor, que en Estados Unidos supera ampliamente los US$80.000 dependiendo de la versión.

Según el diario Clarín, lo ocurrido generó inquietud en el oficialismo y, por ese motivo, Martín Menem, presidente de Diputados, le habría solicitado a Quintar que quitara el vehículo del lugar cuando se enteró de la repercusión mediática que estaba provocando el hecho.

Además, de acuerdo al medio antes citado, el diputado libertario habría planeado hacer campaña en 2027 usando precisamente ese vehículo, y por eso lo habría traído a la Argentina.

Horas después, en su cuenta oficial de X, el propio Quintar subió una foto, donde se lo ve apoyado en el vehículo, acompañado por un texto donde expresa: "A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la Nuestra".

Además, sobre la imagen escribió: "Esta foto me gusta para que los radikukas del Gobierno de Jujuy me hagan publicidad".

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