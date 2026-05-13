Imputaron al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó este miércoles a Francisco Adorni, actual diputado bonarense, exintegrante del Ministerio de Defensa y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El expediente lo señala por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
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