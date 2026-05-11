Los nexos y contratos que unen a Manuel Adorni con su amigo Marcelo Grandio

El 12 de marzo Marcelo Grandio pidió en una entrevista con la periodista María O’Donnell en Urbana Play que “dejen en paz” a su “amigo” Manuel Adorni, jefe de Gabinete desde que Javier y Karina Milei desplazaron a Guillermo Francos, tras la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas de octubre pasado, y encumbraron a quien hasta ese momento había sido el vocero presidencial.

Grandio hacía ese pedido tras las revelaciones de que él había pagado vuelos de Adorni y su familia a Punta del Este para el feriado de Carnaval. El trayecto de ida, que habría pagado el jefe de Gabinete de su bolsillo, costó 4.830 dólares, mientras el del tramo de regreso fue algo menor, 4.200 dólares. Según la documentación que está en la causa, la empresa de vuelos Alpha Centauri S.A entregó las facturas que dan cuenta del pago que concretó Imhouse SA, creada por Grandio en 2016 pero que desde 2020 tiene a Horacio Silva como presidente y a su hijo Juan como director suplente.

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Pero el vínculo entre Grandio y Adorni iría más allá del pago de ese vuelo. La Justicia analiza al menos seis contratos entre Imhouse SA y la TV Pública. La Nación accedió a documentos que revelan que Radio y Televisión Argentina le pagaba mensualmente a la productora por el programa “Enredados”, de la productora de Grandio, aunque en su informe de gestión ante el Congreso Adorni lo rechazó. En respuesta a la pregunta 1080 dijo que “en las contrataciones referidas, Radio y Televisión S.A.U. no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”

Adorni dijo que no existía contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío. Lo cierto es que desde 2020 quien figura como presidente es Horacio Silva. El juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, ordenó un entrecruzamiento de las llamadas entre Grandio y Silva, que ya se está llevando a cabo.

Si se probara que Adorni de alguna forma benefició a Grandio para obtener contratos en la TV Pública podría ser condenado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En tanto, si se comprueba que Grandio pagó los pasajes de la familia del funcionario el delito se encuadra en dádivas. A fines de marzo, la Justicia allanó la TV Pública en el marco de este expediente.

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Según Clarín antes que Adorni llegue a la función pública la productora no tenía contratos pero sí se hicieron transferencias bancarias, entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023 por $ 1.670.900. La Justicia busca establecer en concepto de qué Imhouse SA realizó esos pagos a Adorni, que se revelaron tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario ordenado por el juez Lijo.

Los contratos

El primer contrato se firmó en abril de 2024 entre Diego Martín Chaher (primer interventor de los medios públicos) y Horacio Silva. El programa se llamó "La caja de Pandora" y se acordó que iba a ser transmitido por Radio Nacional (AM 870 y repetidoras FM). La vigencia de este contrato era hasta el 31 de diciembre de 2024. Imhouse abonaría a RTA $1.000.000 por todo el objeto del contrato.

El segundo, de agosto de 2024, para el ciclo de entrevistas "Giros en Línea Recta", estuvo firmado por Eduardo González (ex Interventor de RTA) y Silva. En ese momento Adorni era vocero y por su competencia tenía a cargo la TV Pública. La vigencia era desde el 5 de septiembre de 2024 por la realización de 10 capítulos.

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El tercer contrato se firmó en marzo de 2025 para el ciclo de entrevistas "Giros en Línea Recta". Firmaron Eduardo González y Horacio Silva, con una vigencia desde el 31 de marzo de 2025 y se pautó que fuera por 10 capítulos. El costo de producción era de $900.000 + IVA por capítulo.

Hacia septiembre de 2025 se firmó el cuarto contrato para otra temporada del producto "Giros en Línea Recta". Ya había cambiado el interventor de RTA: firmaron ese convenio Carlos María Curci González y Horacio Silva. Se pidieron a la productora 16 capítulos con un costo mayor al ciclo anterior. Ahora cada uno se calculó en $1.097.500 + IVA con el mismo esquema publicitario, según reportó Clarín.

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El quinto contrato se firmó en agosto de 2025. Suscribieron Curci González y Silva y se acordó un ciclo denominado “Enredados”. La idea, que se especificó en el contrato, era para emitir en plataformas como: Twitch, YouTube, Facebook e Instagram de la TV Pública.

También por streaming se emitiría "La Sala", según surge del sexto contrato, firmado en octubre de 2025. El documento lleva las firmas de Curci González y Silva.