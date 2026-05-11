El juez Ariel Lijo ordenó investigar los contratos de la consultora de la esposa de Manuel Adorni con el Estado

La investigación judicial sobre Manuel Adorni avanzó sobre las actividades comerciales vinculadas a su esposa, Bettina Angeletti. El juez federal Ariel Lijo ordenó a tres empresas contratistas del Estado nacional que entreguen toda la facturación vinculada con la consultora +BE, propiedad de Angeletti.

La medida apunta a establecer si existió algún tipo de favorecimiento irregular en los acuerdos comerciales que la firma de coaching de Angeletti mantuvo con proveedores que operan con distintas áreas del Estado.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni en año nuevo de 2025 | Instagram @madorni

En concreto, la resolución judicial alcanza a Datco (Grupo Datco), National Shipping y Foggia Group (Grupo Foggia), compañías que deberán remitir el detalle completo de sus operaciones y vínculos comerciales con +BE.

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Datco presta servicios para ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas. National Shipping trabaja como contratista de YPF, mientras que el Grupo Foggia aparece ligado a la concesión de Tecnópolis.

Investigan la consultora de Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. El expediente busca determinar si Angeletti recibió contratos de consultoría de manera irregular y si esas operaciones pudieron haber funcionado como un eventual mecanismo de retorno de fondos públicos.

En ese contexto, Lijo entendió que correspondía profundizar la producción de prueba en esta etapa del expediente. Además de requerir documentación a las empresas involucradas, ordenó medidas a la Inspección General de Justicia (IGJ) para identificar a los beneficiarios finales de las contrataciones y obtener los legajos societarios de las firmas alcanzadas por la pesquisa.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni en La Rural, julio de 2025 | Instagram @madorni

El magistrado también solicitó información a la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la Oficina Nacional de Contrataciones, para establecer si Datco, National Shipping y Foggia Group mantienen vínculos habituales con el Estado nacional y para acceder a los expedientes de adjudicación correspondientes.

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La investigación avanza en paralelo a otra causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita. A eso se suman otros dos expedientes vinculados al funcionario: un viaje familiar a Punta del Este y una relación comercial con el periodista Marcelo Grandio.

El caso adquirió una dimensión adicional luego de que Adorni asumiera en enero de 2026 como director titular de YPF en representación del Estado, un dato que vuelve especialmente sensible el vínculo entre National Shipping y la petrolera estatal.

National Shipping es contratista de YPF, empresa en la que Manuel Adorni ejerce como Director desde enero de 2026

Hasta ahora, la causa no registra imputaciones formales ni procesamientos. Entre los posibles delitos bajo análisis figuran fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad. El expediente, sin embargo, continúa en una etapa preliminar.

Los nexos y contratos que unen a Manuel Adorni con su amigo Marcelo Grandio

Avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni

Días atrás, Ariel Lijo también ordenó levantar el secreto fiscal ante ARBA —la agencia recaudadora bonaerense— sobre Manuel Adorni y su esposa en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión respondió a un pedido formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y se encuentra vinculada con los pagos utilizados para la compra y las refacciones de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

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La causa intenta establecer si existieron omisiones o inconsistencias en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y si los movimientos patrimoniales detectados guardan relación con los ingresos oficialmente declarados.

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Además, la Justicia puso bajo análisis transferencias realizadas entre distintas billeteras digitales utilizadas por Adorni y otras cuentas bancarias o virtuales asociadas a su entorno. Dentro de esas operaciones aparecen movimientos que podrían acercarse a los 100.000 dólares, aunque el monto definitivo todavía no fue determinado y sigue sujeto a peritajes y cruces de información.

En la reconstrucción patrimonial que lleva adelante el expediente también surgió una herencia recibida tras la muerte de su padre. De acuerdo con la información incorporada a la causa, Adorni posee el 33% de un terreno heredado y además figura un departamento en el que actualmente reside su madre.



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