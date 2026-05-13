Natalia de la Sota apuntó contra el Gobierno nacional: “Las universidades están atravesando una situación crítica”

La diputada nacional Natalia de la Sota cuestionó el ajuste impulsado por la gestión de Javier Milei y advirtió sobre el impacto de los recortes en universidades, salud, discapacidad y salarios. “No hay un sector de esta sociedad que podamos decir que está bien. Las universidades, la educación, la salud y los salarios están atravesando una situación crítica”, expresó.

En diálogo con Punto a Punto Radio, la legisladora aseguró que “este modelo ha causado mucho sufrimiento y dolor en la sociedad argentina” y sostuvo que “la clase media está cayéndose a pedazos”. Además, cuestionó la situación de los jubilados y afirmó que “este modelo deja afuera a la enorme mayoría de los argentinos”, mientras “solo beneficia a los sectores más concentrados de la economía”.

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En ese contexto, De la Sota confirmó que un grupo de legisladores intentará sesionar este jueves para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La dirigente vinculó el pedido no solo a las denuncias judiciales, sino también al incumplimiento de leyes aprobadas por el Congreso vinculadas al financiamiento universitario, discapacidad y salud.

“Lo más importante es que el jefe de Gabinete es el responsable de la administración pública en nuestro país”, sostuvo la diputada, quien además advirtió que el Gobierno nacional “ha destrozado el presupuesto” aprobado hace apenas cuatro meses. En ese sentido, cuestionó los recortes en programas sensibles como la compra de medicamentos, investigación contra el cáncer y obras de infraestructura universitaria.

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“Otra vez, a 48 horas de la cuarta marcha por las universidades, vuelven a recortar en educación. Parece una provocación”, expresó De la Sota. También reclamó que los legisladores que cuestionan públicamente al oficialismo acompañen en el Congreso las iniciativas contra el Gobierno nacional. “Vamos a ver quiénes siguen apoyando estas medidas cuando haya que dar quórum y aprobar la interpelación”, afirmó.

Además, apuntó contra sectores aliados del oficialismo y mencionó especialmente a diputados que responden a gobernadores provinciales. “Lo que decimos por los medios hay que hacerlo realidad en el Congreso”, sostuvo la legisladora.