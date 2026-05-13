Reforma electoral: “No se puede pensar la política bajo las leyes del mercado”

La reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional comenzará a debatirse este miércoles en el Senado y ya abrió fuertes tensiones políticas tanto dentro del oficialismo como con sus aliados. Aunque sectores del PRO y la UCR habían pedido tratar por separado el proyecto de Ficha Limpia, finalmente la comisión de Asuntos Constitucionales convocó a discutir el paquete completo, que incluye eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones en la Boleta Única Papel y restricciones para acceder a candidaturas.

La decisión dejó expuesta la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich sobre la estrategia legislativa. Mientras los sectores cercanos a Karina Milei impulsaron el tratamiento integral del proyecto, aliados parlamentarios advirtieron que discutir todos los cambios en conjunto podría transformarse en una “trampa” para forzar acuerdos sobre temas donde no existe consenso, especialmente en torno a las PASO y el financiamiento político.

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En ese contexto, el doctor Jorge Orgaz, integrante del Instituto de Derecho Público de la Universidad Siglo 21, cuestionó el enfoque general de la iniciativa y advirtió sobre el sesgo económico que atraviesa la propuesta oficial. “No se puede plantear una reforma electoral pensando exclusivamente en las leyes del mercado”, sostuvo.

Uno de los puntos más criticados por el especialista es la modificación del financiamiento político. El proyecto eleva del 2% al 35% el tope de aportes privados que puede realizar una sola persona o empresa y elimina distintos mecanismos de financiamiento estatal para campañas electorales y publicidad en medios audiovisuales.

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Para Orgaz, ese cambio puede alterar profundamente el equilibrio democrático. “La Constitución establece la importancia de los partidos políticos y el Estado no puede darle la espalda al sistema institucional. Estas ayudas económicas son necesarias, sobre todo para las fuerzas minoritarias”, explicó.

Además, alertó sobre el riesgo de una creciente influencia empresarial en la política. “Podríamos empezar a hablar de sectores muy fuertes que pueden terminar eligiendo una elección con todo lo que eso implica después. El control estatal sobre el financiamiento de los partidos me parece clave”, afirmó.

Eliminación de las PASO

El abogado también cuestionó la eliminación de las PASO planteada en el proyecto oficial y consideró que implicaría “un retroceso político e institucional muy marcado”. Según explicó, las primarias obligatorias permitieron "oxigenar el sistema político y facilitar la aparición de nuevas figuras" fuera de las estructuras tradicionales. “Muchos de los que hoy impulsan eliminarlas surgieron gracias a ese sistema”, remarcó.

Cuando la necesidad reemplaza a las ideas

En esa línea, propuso mantener las PASO obligatorias en aquellos partidos donde exista competencia interna. “Las elecciones primarias fortalecen la participación y ayudan a evitar monopolios políticos dentro de los espacios más grandes”, sostuvo.

Debates presidenciales obligatorios

Otro de los aspectos que rechazó fue la posible eliminación de los debates presidenciales obligatorios. “Eso no es un retroceso de un paso, sino de veinte mil pasos hacia atrás. Es una vergüenza”, lanzó. Y agregó: “Los debates existen para garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer las propuestas de los candidatos y votar con mayor libertad”.

Respecto de la Boleta Única Papel, Orgaz consideró que la reincorporación de la opción para votar lista completa podría generar tensiones con las autonomías provinciales cuando coincidan elecciones nacionales y locales. “Puede llegar a afectar la autonomía provincial y federal”, advirtió.

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También cuestionó la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur y sostuvo que representa “un retroceso conceptual y constitucional”, porque limita la posibilidad de que los ciudadanos elijan de manera directa a sus representantes regionales.

Para el especialista, detrás de varios puntos de la reforma aparece una concepción política que prioriza la lógica electoral por sobre la calidad institucional. “Hay una visión bastante autoritaria de la política. Si alguien va primero en las encuestas, parece que no tiene por qué debatir ni discutir para no beneficiar al opositor”, señaló.

Finalmente, Orgaz también se refirió al caso de Manuel Adorni y cuestionó la continuidad de funcionarios involucrados en polémicas institucionales. “Estamos volviendo a discutir cosas obvias, como que un funcionario público debe rendir cuentas. Eso implica un retroceso cultural muy grande”, concluyó.