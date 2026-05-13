Empresas, golf y educación: el torneo que reunió a referentes cordobeses para impulsar oportunidades

La jornada se realizó en el marco de una propuesta impulsada por Junior Achievement Córdoba, Fundación E+E y Fundación Córdoba Mejora, junto al Valle Golf Club, y reunió a jugadores aficionados y profesionales, referentes del sector privado y organizaciones comprometidas con el desarrollo educativo y laboral de jóvenes cordobeses.

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El evento tuvo como eje central la educación como motor de oportunidades, en una convocatoria que combinó networking, deporte y compromiso social. Desde las organizaciones destacaron que la propuesta busca consolidarse como un espacio de encuentro entre empresas e instituciones para impulsar iniciativas de impacto en la comunidad.

La organización estuvo encabezada por las presidentas Cristina Barrientos, Myrian Martínez y Natalia Buttigliengo, junto al gerente de Valle Golf Club, Agustín Costa.

Qué empresas participaron del Abierto de Golf por la Educación

El torneo contó con el acompañamiento de firmas e instituciones de distintos sectores económicos. Entre los sponsors principales estuvieron Lotería de la Provincia de Córdoba como sponsor oro y Bancor como sponsor plata.

También participaron compañías como Coca-Cola Andina, OSDE, Universidad Siglo 21, Kolektor, Pilay y EMI Servicios de Emergencias, entre otras empresas que apoyaron la iniciativa.

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Además del torneo, el encuentro funcionó como un espacio de vinculación entre el sector privado y organizaciones que trabajan en proyectos de educación, empleabilidad y emprendedurismo.