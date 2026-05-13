Laura Di Cola se suma al Tour de Cocinas 2026 como curadora de "Desperdicio Cero"

La cocinera, autora y docente cordobesa Laura Di Cola se integra al programa Utuco como Curadora de Cocina Sin Desperdicio para la edición 2026 del Tour de Cocinas, un recorrido gastronómico que este año alcanza los 20 eventos distribuidos entre mayo y octubre en distintos puntos de la provincia de Córdoba.

Di Cola trabajará junto a los restaurantes participantes para incorporar técnicas de aprovechamiento integral de alimentos, en línea con su filosofía profesional de "Desperdicio Cero" y con su libro Sin Desperdicio, una de sus tres obras publicadas.

Un nuevo eje conceptual

La tercera edición del Tour de Cocinas suma, a su tradicional enfoque en productos e identidad cordobesa, el desafío de reducir al mínimo los residuos alimentarios. Cada sede deberá presentar propuestas gastronómicas que transformen partes subutilizadas, excedentes o ingredientes habitualmente descartados en platos de autor.

"Sumarme a Utuco es un honor. Mi misión es demostrar que la cocina de nuestras abuelas, donde no se tiraba nada y se respetaba el producto, es también la cocina del futuro", afirmó Di Cola al asumir su rol de curadora.

La consigna que organiza toda la edición es concisa: Nada se tira. Todo se transforma. Todo nos une.

Meet gratuito el 18 de mayo

Antes del inicio del Tour, Di Cola ofrecerá el próximo lunes 18 de mayo un encuentro virtual gratuito, de 19 a 20 horas, en el que explicará los fundamentos de la cocina sin desperdicio. La actividad se realizará por Google Meet y está abierta a todo el público.

El encuentro apunta a contextualizar la propuesta que Di Cola llevará a los restaurantes durante el recorrido provincial.

El recorrido: de 12 a 20 destinos en tres años

El Tour de Cocinas comenzó en 2024 con 12 destinos. En 2025 sumó 14. Este año llega a 20 eventos en localidades que van desde Río Cuarto hasta Tulumba, desde las Salinas Grandes hasta Ansenuza y desde Traslasierra hasta la capital provincial.

"Este no es un proyecto gestado desde la gastronomía, sino desde lo cultural y lo social"

La organización está a cargo de Utuco en conjunto con el Circuito Gastronómico. El recorrido busca conectar cocineros, productores locales, restaurantes e instituciones de distintas regiones de la provincia bajo un mismo marco conceptual.

El público vota

En cada sede, los comensales podrán calificar la experiencia a través de un sistema de votación que evalúa cinco criterios: creatividad, sabor, aprovechamiento total del ingrediente, historia e identidad, y experiencia global.

El mecanismo convierte al público en jurado y, según los organizadores, apunta a generar un proceso de mejora continua entre edición y edición.

Proyección regional

La incorporación de Di Cola también tiene una dimensión internacional. En agosto, la cocinera viajará a Valparaíso, Chile, como invitada al Encuentro de Mujeres Sur 2026, donde presentará su modelo de cocina consciente durante tres jornadas.

Di Cola tiene una comunidad de más de 500.000 seguidores y es directora de la Diplomatura en Gastronomía Sustentable de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde trabaja la comunicación y gestión gastronómica con foco en sustentabilidad.

Una tendencia global con raíces locales

El desperdicio de alimentos es hoy uno de los principales problemas del sistema alimentario mundial. Según distintos organismos internacionales, cerca de un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierde o desperdicia. En ese contexto, el enfoque de Di Cola —recuperar las prácticas de las cocinas tradicionales cordobesas como modelo de eficiencia— busca anclar una tendencia global en la identidad regional.

El Tour de Cocinas 2026 arranca en mayo y se extenderá hasta octubre, con 20 fechas consecutivas en destinos que aún no fueron completamente confirmados en la comunicación oficial.