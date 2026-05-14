El gobernador de Corrientes sobre el recorte de Milei: "No nos afecta porque no teníamos obras en ejecución"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió al fuerte ajuste anunciado por el Gobierno nacional mediante la Decisión Administrativa 20/2026. Bajo el lema oficial “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, la gestión de Javier Milei oficializó recortes millonarios, pero el mandatario provincial aseguró que la provincia no se vio afectada directamente debido a la previa parálisis de proyectos nacionales.

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“Nosotros no nos vimos afectados en ese recorte. Hay que recordar que no teníamos mayores obras en ejecución ni obras comprometidas por parte de Nación”, sentenció Valdés, diferenciando la situación de Corrientes respecto a otros distritos.

Autovía Ruta 12: a la espera del reinicio

La principal preocupación del Ejecutivo provincial sigue siendo la autovía de la Ruta 12, una obra estratégica que se encuentra neutralizada hace meses. Sin embargo, el gobernador aportó un dato optimista sobre las gestiones con el Ministerio de Economía de la Nación.

“Entendemos que ya han arreglado el 50% de la deuda que tenían y que en estos días van a estar arreglando el otro 50%. De esta manera, esperamos que la obra retome y tenga continuidad”, explicó Valdés tras participar del cierre de la Expo Búfalos en Riachuelo.

En la misma línea, adelantó que iniciarán gestiones para terminar la planta de tratamientos de líquidos cloacales, que actualmente está paralizada.

Impugnación por el Corredor Belgrano

Consultado sobre la licitación del Corredor Belgrano, Valdés ratificó la postura crítica del Gobierno provincial tras haber presentado formalmente una impugnación. El reclamo se basa en la exclusión de tramos vitales para la capital correntina.

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“Vemos con buenos ojos la obra, pero impugnamos porque dejaron afuera el tramo que va desde el puente hasta la Rotonda de la Virgen”, detalló el gobernador.

El mandatario insistió en que la exclusión de la avenida 3 de Abril es "injusta", dado que es la arteria central para la conectividad entre Chaco y Corrientes. “No vemos por qué nuevamente Corrientes quedaba afuera con la cantidad de obras que necesita esa avenida para garantizar la seguridad”, concluyó.