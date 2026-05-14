El Servicio Penitenciario de Corrientes respondió a la Justicia: "Garantizamos el control absoluto"

Luego de que el Juzgado de Ejecución de Condenas intimara al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario de Corrientes a frenar el "incremento crítico" de droga en la Unidad Penal N° 1, la institución carcelaria respondió con una misiva oficial. Bajo el título "Fortalecimiento de Controles y Seguridad en el Complejo Penitenciario N° 1", las autoridades detallaron los protocolos vigentes y el estado de la tecnología de control.

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La respuesta oficial se conoció poco después de una requisa general que abarcó los pabellones de Mediana y Máxima Seguridad. Según el informe, el procedimiento —que involucró a casi 400 personas privadas de su libertad (PPL)— concluyó sin hallazgos significativos, lo que fue utilizado por la institución para ratificar el orden interno.

El scanner, bajo asistencia técnica

Uno de los puntos centrales del reclamo judicial era la salida de servicio del sistema de escaneo. Al respecto, el Servicio Penitenciario informó que el dispositivo se encuentra actualmente bajo asistencia técnica especializada por parte de la empresa proveedora, radicada en Buenos Aires.

Ante la falta de tecnología de rayos X, la institución aseguró haber dispuesto un refuerzo inmediato de los controles manuales y operativos visuales. Según indicaron, el despliegue de personal idóneo garantiza que la detección de metales, armas o elementos prohibidos se mantenga con la "misma eficacia y rigurosidad diaria".

Controles al personal y operativos sorpresa

El comunicado subrayó que los protocolos de inspección se aplican de forma obligatoria y sin excepciones. Esto incluye no solo a las visitas, sino también al personal penitenciario y civil que desempeña funciones en el establecimiento.

Además, se destacaron las siguientes medidas de vigilancia:

Operativos sorpresa: se realizan requisas diarias aleatorias en distintos módulos y pabellones.

División de Canes: se coordinan tareas con los binomios de la División Especial de Canes , capacitados específicamente en la detección de narcóticos.

Videovigilancia: el sistema de cámaras permite una supervisión constante para la detección temprana de irregularidades.

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Compromiso con la disciplina

Desde la dirección del penal afirmaron que el Estado Provincial garantiza el normal funcionamiento de la unidad bajo marcos de orden y disciplina. El comunicado menciona que se mantienen la regularidad de los programas de laborterapia, educación y prácticas deportivas, a la par del régimen de visitas.

Con esta respuesta, el Servicio Penitenciario busca llevar tranquilidad a la magistratura y a la sociedad, reafirmando que se utilizan todos los recursos logísticos y humanos disponibles para sostener el "control absoluto" de la cárcel y dar una "lucha frontal" contra el ingreso de sustancias ilícitas.