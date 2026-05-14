Javier Milei y la prensa en Argentina: el país lidera el ranking de discursos estigmatizantes en la región

La libertad de prensa en América Latina atraviesa un retroceso estructural que alcanzó niveles críticos durante el año 2025. Según el informe “Cartografía del silencio”, elaborado por la Red Voces del Sur (Red VDS), representada en Argentina por Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)​, se documentaron 2.484 alertas que afectaron a 3.230 víctimas en 17 países de la región.

En este alarmante escenario regional, Argentina sobresale por una ofensiva sistemática desde el Poder Ejecutivo, donde el presidente Javier Milei fue identificado como el responsable del 99,4% de los discursos estigmatizantes registrados en el país. La violencia contra los medios en el continente no solo se ha sofisticado a través de mecanismos digitales y judiciales, sino que ha recrudecido su cara más letal con el asesinato de 23 periodistas, nueve más que el año anterior.

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Milei y la institucionalización del ataque verbal en Argentina

El informe detalla que el presidente Javier Milei participó de manera directa en el 42,8% de las alertas totales documentadas en Argentina, lo que evidencia su rol central en el deterioro del trato a la prensa,. Las agresiones se centraron en descalificaciones públicas y el señalamiento de trabajadores de prensa bajo etiquetas como “ensobrados” o “militantes”,. Esta conducta posicionó a Argentina como líder regional en la categoría de discurso estigmatizante con 139 registros, superando ampliamente a países como Colombia (61) y El Salvador (58).

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Además de la violencia verbal, el hostigamiento judicial en Argentina casi se duplicó en un año, escalando del 6% al 11,5% de las alertas totales. El 71,9% de estos ataques judiciales fueron perpetrados por actores estatales, incluyendo medidas de censura previa que prohibieron difundir material vinculado a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El uso del aparato judicial y la estigmatización desde el poder público han creado un clima de hostilidad que, según la Red VDS, aumenta la vulnerabilidad de los periodistas ante otras formas de agresión física.

México, Ecuador y Perú: la cara más letal de la región

México se ratificó como el país más letal para la prensa con siete asesinatos registrados, seguido de manera inédita por Ecuador (5) y Perú (4). En el caso mexicano, el asesinato de Jesús Guerrero Cayetano, a pesar de tener protección federal, expuso la incapacidad del Estado para garantizar la vida de los reporteros en contextos locales de alta peligrosidad. En Ecuador, los crímenes de cinco trabajadores de medios que investigaban tramas de corrupción permanecen en la impunidad, evidenciando un colapso en las garantías mínimas para ejercer el oficio.

El informe confirma que el Estado es el principal agresor de la prensa en la región, siendo responsable del 50.5% de las alertas documentadas. Esta tendencia es crítica en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde el control oficial es casi absoluto, pero también en democracias formales donde se utiliza la estigmatización pública y la criminalización discursiva para amedrentar a periodistas críticos

Sin embargo, en Argentina esta cifra es significativamente superior al promedio regional, ya que los actores estatales protagonizaron el 62,5% de las agresiones contra la prensa. La Red VDS advierte que esta convergencia de violencia física, digital y discursiva no es episódica, "sino que constituye una señal crítica del debilitamiento democrático en todo el continente".

MEG/fl