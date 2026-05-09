Libertad de prensa

La disposición del presidente de Argentina, Javier Milei, de prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada es una medida inédita incluso en períodos no democráticos. La decisión se produce en medio de una escalada de confrontación con la prensa y se fundamenta en dos argumentos oficiales: una investigación por una supuesta infiltración extranjera en medios de comunicación y una denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas del canal Todo Noticias. Como parte de la medida, se suspendieron las acreditaciones vigentes y se retiraron las huellas dactilares de acceso, lo que deja sin cobertura presencial la actividad del Ejecutivo mientras no avance la causa judicial ni se redefina el sistema de acreditación.

En el otro extremo de la región, EE.UU. anunció el retiro de visas a los integrantes de la Junta Directiva del periódico costarricense La Nación, sin explicaciones, ni procedimientos claros. Un periódico independiente con 79 años de vida que ha venido investigando casos de corrupción gubernamental es atacado por un gobierno extranjero sin que ello, hasta ahora, haya recibido el repudio de su gobierno.

Los retrocesos más drásticos en la región, y en el mundo, se registran en contextos de violencia extrema o regímenes autoritarios consolidados como Haití, Cuba, Venezuela o Nicaragua. Allí, la persecución y los ataques a periodistas representan sin duda una vulneración grave a los derechos humanos.

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Situaciones como las que ha vivido el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, especializado en destapar casos de corrupción y en la relación entre política y crimen organizado en su país, son cada vez más frecuentes.

El caso de Zamora muestra como las y los periodistas en América Latina se han transformado en uno de los grupos más expuestos a la persecución judicial, al hostigamiento público por parte de autoridades y a la violencia de organizaciones criminales.

Entre 2018 y 2024, más de 900 periodistas han tenido que exiliarse en América Latina, según datos de Unesco, mientras que por lo menos 142 periodistas han sido asesinados y otros 51 han desaparecido en el ejercicio de su labor entre 2017 y 2025, de acuerdo con el barómetro de ataques de Reporteros sin Fronteras. Los países con los números más altos de asesinatos de periodistas en América Latina son México (79), Colombia (15), Honduras (13), Brasil y Haití (10 cada uno). Las periodistas son además víctimas de hostigamiento sexual y amedrentamiento constante en redes sociales y la esfera virtual.

Estos números reflejan que los ataques a la prensa tienen lugar también en regímenes democráticos. América Latina y el Caribe ha retrocedido en el Índice de Libertad de Prensa de IDEA Internacional a niveles similares a 1990. Esto se debe a una evidente reducción del espacio cívico y deterioro democrático impulsados por la alta polarización política, el aumento de gobiernos autoritarios con rasgos i-liberales, que no toleran el disenso, y la expansión de organizaciones criminales con tentáculos que permean la economía y la política. Por lo tanto, los ataques a la prensa no provienen solo de gobiernos, sino también de organismos autónomos de seguridad y justicia, y desde el crimen organizado y actores involucrados en redes de corrupción.

Pero más allá de los retrocesos, existen esfuerzos por fortalecer la integridad del ecosistema mediático, y la región cuenta con tres países en lo más alto del ranking: Costa Rica (4º), Chile (5º) y Uruguay (20º). Afortunadamente, en una tendencia contracorriente, en marzo entró en vigor en Costa Rica la Ley para la Libertad del Ejercicio Periodístico, que elimina las penas de cárcel para periodistas por delitos de calumnias e injurias, lo que fortalece la libertad de prensa y reduce la autocensura, según afirma IDEA Internacional.

La libertad de prensa es una condición indispensable para que las libertades políticas de la democracia se mantengan sólidas. Defender la democracia en América Latina implica alzar la voz, pero para ello debemos asegurar los espacios donde todas las voces pueden ser escuchadas.

*Directora regional para América Latina y el Caribe en IDEA Internacional. /Latinoamérica21.