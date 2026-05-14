Encuesta: el 73,5% dice que hoy no votaría por la reelección de Javier Milei

La consultora Sentimientos Públicos difundió un informe sobre el clima social y económico alrededor del gobierno de Javier Milei y detectó un deterioro en las expectativas de buena parte de la población, incluso entre sectores que acompañaron al oficialismo en 2023. El relevamiento, realizado sobre 1500 casos a nivel nacional, explora apoyo político, expectativas económicas, meritocracia, endeudamiento, salud mental y percepción del futuro.

Según el informe, apenas un 26,5% considera probable volver a votar a Milei para un segundo mandato, mientras que el 73,5% se inclina por descartarlo. El documento sostiene que el respaldo más fuerte al oficialismo sigue apareciendo entre jóvenes de 18 a 28 años y en regiones vinculadas al norte minero y la denominada “Zona Agro”.

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De acuerdo al relevamiento, entre los jóvenes de 18 a 28 años el apoyo al Presidente asciende al 36%, mientras que en la Zona Agro alcanza el 30%. El estudio además señala una presencia más fuerte del oficialismo entre sectores de ingresos altos y marca que el apoyo aparece repartido de forma más equilibrada entre hombres y mujeres.

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Al mismo tiempo, el informe describe una fuerte pérdida de respaldo entre antiguos votantes libertarios y aliados electorales del balotaje. Según los datos presentados, Milei habría perdido al 48% de quienes lo votaron y la mitad de quienes eligieron a Patricia Bullrich en primera vuelta dicen que no volverían a acompañarlo.

El rechazo más alto aparece en el AMBA, donde el 76% asegura que no considera probable votar nuevamente al Presidente. Entre las personas de entre 29 y 44 años, ese rechazo asciende al 80%.

Uno de los ejes centrales del trabajo gira alrededor de la idea de meritocracia y su relación con el apoyo al Gobierno. Allí, el documento plantea que el 54% de los encuestados se inclina por la frase “El que se esfuerza casi siempre puede mejorar, por eso hay que premiar el esfuerzo”, mientras que el 46% considera que “El que nace pobre morirá, por lo general, pobre, por eso hay que cambiar el sistema”.

Según el informe, la defensa de la meritocracia aparece especialmente fuerte entre personas con más de un trabajo, sectores altos y mujeres. Entre los encuestados de nivel socioeconómico alto, la adhesión a la idea del esfuerzo asciende al 64%, mientras que en los sectores bajos llega al 59%.

El estudio también analiza el clima emocional alrededor del oficialismo y sostiene que dentro del núcleo de apoyo al Gobierno conviven distintas percepciones. Un 14% conserva expectativas positivas, otro 13% considera que “no hay alternativas”, mientras que un 12% mantiene una mirada expectante aunque negativa. En paralelo, un 61% asegura rechazar al Gobierno y teme que la situación empeore.

Entre quienes votaron a Milei en la primera vuelta de 2023, apenas un tercio asegura mantener esperanzas. El trabajo también destaca que el 68% de las clases medias afirma no tener expectativas positivas sobre el futuro y que en la denominada Zona Minera Sur el pesimismo alcanza al 72%.

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Otro de los apartados del informe está dedicado a la corrupción y percepción institucional. Allí, el 89% acuerda con la frase que plantea que las penas por corrupción deberían ser más altas y que los funcionarios que roben deberían tener cárcel común, aunque considera que eso no ocurre porque “el Poder Judicial es cómplice de la política”.

Según el relevamiento, entre quienes aún mantienen expectativas favorables sobre el Gobierno, la visión más punitiva sobre corrupción asciende al 98%.

El documento dedica además un capítulo completo a las experiencias económicas y personales del último año. Entre las respuestas más frecuentes aparecen el ajuste de gastos vinculados al ocio y al bienestar personal, el endeudamiento y el inicio de tratamientos de salud mental.

El 45,5% aseguró haber reducido gastos “que le dan placer”, mientras que el 40,3% dijo haberse endeudado. En tercer lugar aparece la opción “empecé medicación para salud mental”. A su vez, sólo el 14,9% sostuvo sentir que Milei controla la inflación y apenas un 11,6% afirmó percibir que “el país está mejorando”.

En materia de ahorro, más de la mitad de los encuestados cree que dentro de un año tendrá menos capacidad de ahorro que en la actualidad.

El 52% considera que su situación empeorará, mientras que el 14% cree que estará mejor y un 12% imagina que seguirá igual. El 22% afirmó directamente no tener ahorros.

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El relevamiento también construye distintos “clusters” sociales para describir perfiles emocionales y económicos frente a la situación actual. El grupo más numeroso es el de los “neutros incrédulos”, que representa el 28% del universo analizado. Según el documento, se trata de personas que ajustaron gastos, pero que no están endeudadas y consideran que “no había alternativa”, aunque tampoco creen que la situación vaya a mejorar.

Otro de los grupos definidos es el de los “Pacientes Graves de la Crisis”, que representa el 23%. Allí predominan sectores medios empobrecidos, endeudados y con problemas de salud mental.

El informe también identifica a los “Curtidos en el ajuste” (21%), principalmente adultos mayores de clase media que redujeron gastos pero lograron evitar endeudarse.

A eso se suma el grupo “Endeudados y pesimistas” (17%), integrado mayoritariamente por mujeres de sectores bajos con fuerte pesimismo económico y altos niveles de deuda.

Finalmente, la “minoría optimista” representa apenas el 11% de los encuestados. Según el documento, allí predominan sectores medios altos y altos que perciben mejoras económicas y mantienen expectativas positivas sobre el rumbo del país.

En el último tramo, el estudio aborda cuáles son los gastos que más impactan en la vida cotidiana. Los servicios básicos aparecen en primer lugar con el 58%, seguidos por alimentos con el 41%.

Según el informe, el respaldo que todavía conserva el oficialismo aparece cada vez más concentrado en sectores específicos y sostenido más por expectativas individuales que por percepciones positivas sobre la situación económica actual. Entre ajuste, endeudamiento y deterioro de las perspectivas personales, el relevamiento describe una sociedad atravesada por el pesimismo, aunque todavía sin una alternativa política capaz de capitalizar completamente ese malestar.

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