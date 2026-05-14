La mano derecha de Mauricio Macri en Diputados apuntó contra Manuel Adorni: "Hoy es un obstáculo para el cambio"

Tras el comunicado del PRO con fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional, el secretario general del partido, Fernando De Andreis, elevó el tono de la confrontación al apuntar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Hoy es un obstáculo para el proceso de cambio”, afirmó, en una señal que expone una relación cada vez más tensa entre ambos espacios políticos, que hasta hace poco compartían un mismo horizonte.

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