jueves 14 de mayo de 2026
POLITICA
EL PRO SE ALEJA DE LLA

La mano derecha de Mauricio Macri en Diputados apuntó contra Manuel Adorni: "Hoy es un obstáculo para el cambio"

El dipitado nacional del PRO, Fernando De Andreis, señaló que espera "que termine pronto el tema, porque le quita energía a todo el Gabinete". En la misma línea, advirtió que el cuadro general resulta contraproducente "en un momento tan sensible y difícil para el país".

Fernando de Andreis
Fernando de Andreis | CEDOC

Tras el comunicado del PRO con fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional, el secretario general del partido, Fernando De Andreis, elevó el tono de la confrontación al apuntar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Hoy es un obstáculo para el proceso de cambio”, afirmó, en una señal que expone una relación cada vez más tensa entre ambos espacios políticos, que hasta hace poco compartían un mismo horizonte.

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