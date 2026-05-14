En "QR!", Diego Reynoso alertó: "Milei no logra mejorar el poder adquisitivo"

El director de Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, Diego Reynoso, analizó la situación política del Gobierno de Javier Milei en el programa "QR!", emitido por Canal E, y aseguró que la principal dificultad oficialista pasa por el impacto económico sobre los salarios y el empleo.

“El Gobierno entendió muy bien la demanda de bajar la inflación, pero no está logrando atender la demanda de mejorar el poder adquisitivo y darle más estabilidad laboral a la gente”, afirmó durante la entrevista con Pablo Caruso.

Según explicó el analista, la aprobación presidencial viene en descenso desde las elecciones legislativas de medio término y actualmente se ubica entre los 35 y 37 puntos.

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Reynoso sostuvo que la caída del oficialismo responde principalmente al desgaste de gestión y a las consecuencias sociales del ajuste económico.

“Milei tuvo un impacto positivo al inicio con la reducción de la inflación, pero los efectos colaterales fueron salarios por el piso y aumento del desempleo”, señaló.

Además, explicó que el Presidente perdió cerca de 20 puntos de aprobación desde el inicio de su mandato. “Pasó de 55 puntos a un piso cercano a 36 o 37”, detalló.

Sin embargo, aclaró que el núcleo duro libertario todavía se mantiene firme. “Ese 20% que aprueba mucho al Gobierno sigue intacto”, afirmó.

El impacto del caso Adorni

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el efecto político del denominado “affaire Adorni”. Reynoso aseguró que el jefe de Gabinete sufrió una fuerte caída de imagen, aunque eso no terminó afectando directamente al Presidente. “Adorni pasó de 42 puntos de imagen positiva a apenas 15 puntos”, explicó.

Pese a eso, sostuvo que el escándalo no modificó la tendencia general del Gobierno. “La caída de Milei siguió igual. Estadísticamente, el impacto fue cero sobre la aprobación presidencial”, remarcó.

Según su análisis, tanto Manuel Adorni como Karina Milei terminaron absorbiendo el costo político del conflicto sin alterar significativamente la imagen del mandatario.

El “punto crítico” para un gobierno

Durante la entrevista, Reynoso advirtió que el umbral de preocupación para cualquier gestión aparece cuando la aprobación cae por debajo del 35%. “Ese es el punto crítico en términos de posibilidades de reelección”, sostuvo.

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De todos modos, aclaró que el escenario argentino tiene una complejidad adicional por la fragmentación política y la volatilidad electoral.

“Argentina tiene un sistema multipartidista y cada vez más fragmentado. Hoy hay mucho electorado que desaprueba al Gobierno, pero todavía no encuentra una alternativa clara”, explicó.

La oposición y el crecimiento de Myriam Bregman

Reynoso también analizó el escenario opositor y destacó el crecimiento de Myriam Bregman en las encuestas de imagen. “La izquierda logró estabilizar una imagen positiva cercana al 30% desde la campaña presidencial de 2023”, indicó. Según señaló, el crecimiento relativo de Bregman se explica también por el deterioro de otros dirigentes políticos.

En paralelo, mencionó que Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner siguen siendo los referentes opositores con mejor imagen dentro del peronismo, ambos con niveles cercanos al 30%.

Sin embargo, planteó que la oposición todavía no logró consolidar un liderazgo capaz de representar a la mayoría de quienes rechazan al oficialismo.

“Hoy no existe un dirigente que logre sintetizar políticamente a ese 60% que desaprueba al Gobierno”, concluyó.

LB