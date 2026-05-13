Francos respaldó el rumbo del gobierno de Milei y deslizó "internas" detrás de la permanencia de Adorni

Guillermo Francos arrancó su disertación ante el Rotary Club de Buenos Aires con una advertencia: "No voy a hablar de Adorni". La frase arrancó alguna sonrisa en el salón donde unas cien personas —entre empresarios, directivos y periodistas— esperaban escuchar al ex jefe de Gabinete en el peor momento político del gobierno que él mismo integró hasta enero. No habló de Adorni durante su presentación. Pero cuando terminó, fue el tema que dominó todas las conversaciones de las mesas, las preguntas de los periodistas y las inquietudes de los propios rotarios. "Puede tener más que ver con internas", deslizó Francos al ser consultado por qué al gobierno le cuesta tanto desprenderse de un funcionario cuando a otros los expulsó por diferencias mínimas.

El evento se desarrolló este miércoles en un contexto de máxima presión sobre el oficialismo: la marcha universitaria del martes había llenado Plaza de Mayo y movilizó a más de un millón de personas en todo el país, Patricia Bullrich abrió una ofensiva contra su propio gobierno y el PRO acababa de publicar un duro manifiesto que sacudió la semana política, mientras la imagen de Milei se desploma. Francos llegó al almuerzo desde su lugar actual en el directorio de YPF —cargo que se especuló que podría perder luego de sus críticas previas sobre Adorni, aunque por ahora conserva— y eligió el tono de quien ya no tiene que rendir cuentas diarias pero respalda bastante el rumbo de la administración libertaria, a pesar de haberse ido.

La herencia recibida y la defensa de un presidente anormal

El grueso de la disertación fue una extensa defensa de la gestión de Milei, estructurada sobre el relato de la herencia recibida. Francos fue detallado: inflación del 250% anual con una tasa diaria del 1,2%, reservas del Banco Central con 9.000 millones de dólares negativos, vencimientos de deuda por 100.000 millones de dólares para el año siguiente, un sistema de SIRA —permisos para importar con contrapartidas— que generaba obligaciones por otros 50.000 millones de dólares, y un sistema previsional que calificó directamente como "fundido". "De 20 millones de trabajadores, el 40% son informales. De 6 millones de jubilados y pensionados, el 60% no pagó aportes completos, son de moratoria. Eso quebró el sistema", explicó. El déficit fiscal y financiero que heredó el gobierno equivalía a 15 puntos del PBI, unos 90.000 millones de dólares anuales por encima de la recaudación. "¿Cómo pensaban los argentinos que se podía salir de eso? Solo una personalidad como la de Milei pudo terminar con eso de un lunes al otro", dijo.

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Bullrich comenzó su campaña porteña después de condicionar a Milei y Adorni

Sobre los modos del Presidente, Francos fue cuidadoso pero no elusivo. Citó a Lincoln —"a nadie le importa lo que decimos pero nadie jamás se va a olvidar de las cosas que hacemos"— y admitió que "muchas veces era difícil abstraerse de las cosas que decía el Presidente", pero que lo que importa es lo que se hizo. Y fue más lejos con una frase que generó atención en el auditorio: "Los presidentes que actúan o son normales son los que nos han llevado al fracaso. Capaz que necesitábamos un presidente rupturista que nos deja un país distinto".

Alianza con el PRO y los viajes al exterior de Milei

Al ser consultado sobre una posible alianza con el PRO de Mauricio Macri, con quien Francos dijo a PERFIL que no habla "hace mucho", aseguró que debe haber "entendimiento y acuerdo" entre LLA Y PRO, porque "en lo sustancial no hay diferencias: necesitamos crecer, inversiones, libertad, desregulación. Esos son los puntos que nos tenemos que poner de acuerdo. Es necesario que todos los sectores políticos que están en esta posición hagan una propuesta común".

También salió al cruce de las críticas a los viajes de Milei al exterior: "¿Nos fijamos en los resultados cuando se habla de los viajes? Que viaja 10 o 15 veces a Estados Unidos para reunirse con Trump, con empresarios. ¿Cuándo se vio un interés por la Argentina como este?". En ese marco mencionó las inversiones en YPF y detalló que la empresa tiene de socios a Emiratos Árabes y Arabia Saudita para exportar gas, con un proyecto de inversión de 8.000 millones de dólares. "En tres o cuatro años la balanza energética argentina va a dar 60.000 millones de dólares. Ya no esperaremos solo al campo para equilibrar las cuentas", proyectó.

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Otro dato llamativo lo aportó al final de la jornada: Francos reveló que mantiene diálogo con un grupo de empresarios judíos de Europa que están evaluando trasladarse a Argentina, invertir y vivir en el país, motivados por el conflicto en Medio Oriente. La mención generó algunos pocos comentarios sobre el posicionamiento geopolítico del gobierno de Milei, alineado con Israel y Estados Unidos.

"Adorni termina antes del Mundial"

Sobre su propia salida del gobierno, Francos fue más explícito que en declaraciones anteriores: "Conversé con el Presidente y había un clima claro en el gobierno. Él ve cómo actúan los trolls, era un ataque que desestabilizaba, y hablé con el Presidente y presenté mi renuncia". La descripción del clima interno que rodeó su salida apunta directamente a la guerra de las redes sociales entre el karinismo y el caputismo, que esta semana volvió a escalar con la reunión de influencers en Olivos.

Al ser consultado sobre si volvería como jefe de Gabinete, respondió con humor: "Dios no lo permita". Pero no cerró la puerta a una participación futura: "Me encantaría poder protagonizar alguna de las circunstancias políticas del futuro. Depende del espacio político al que uno pertenece y los temas llegado al momento electoral". Y cuando le preguntaron si mantiene vínculo con Milei: "Cuando el Presidente me necesite voy a estar. Si me convoca es porque le puedo ser útil".

En declaraciones a PERFIL al término del evento, Francos confesó su cansancio: lleva semanas en las que cada aparición pública deriva en preguntas sobre Adorni. "El tema de las SIRA ahora se comparte un poco más en los medios, pero es todo sobre si le aparece una ventana nueva en el departamento", dijo. Y calculó: "Yo creo que antes del Mundial termina el caso Adorni en los medios". Mientras tanto, en el Hotel Libertador, el tema del ex vocero fue el que más circuló en los pasillos y en las conversaciones al final del encuentro.

JD/DCQ