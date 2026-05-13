Sergio Uñac lanzó su candidatura presidencial y señaló a Axel Kicillof como su "contrincante directo"

En medio de la reconfiguración del peronismo de cara a las elecciones de 2027, Sergio Uñac confirmó que buscará competir por la presidencia y explicitó sus diferencias dentro de la interna del espacio.

El senador nacional aseguró que se trata de “una decisión personal” que “ya está tomada” y planteó que el PJ atraviesa una etapa en la que necesita “discutir una conducción” para reorganizarse políticamente tras la derrota electoral.

En ese marco, también identificó a Axel Kicillof como un “contrincante directo” dentro del universo peronista, en una definición que empieza a marcar posicionamientos anticipados en la disputa por el liderazgo opositor hacia 2027.

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