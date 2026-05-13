miércoles 13 de mayo de 2026
POLITICA
ELECCIONES 2027

Sergio Uñac lanzó su candidatura presidencial y señaló a Axel Kicillof como su "contrincante directo"

El senador sanjuanino aseguró que su decisión de competir por la Casa Rosada “ya está tomada”. Además, ubicó al gobernador bonaerense como uno de sus principales competidores dentro del espacio.

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Sergio Uñac senador San Juan. | X @sergiounac

En medio de la reconfiguración del peronismo de cara a las elecciones de 2027, Sergio Uñac confirmó que buscará competir por la presidencia y explicitó sus diferencias dentro de la interna del espacio.

El senador nacional aseguró que se trata de “una decisión personal” que “ya está tomada” y planteó que el PJ atraviesa una etapa en la que necesita “discutir una conducción” para reorganizarse políticamente tras la derrota electoral.

En ese marco, también identificó a Axel Kicillof como un “contrincante directo” dentro del universo peronista, en una definición que empieza a marcar posicionamientos anticipados en la disputa por el liderazgo opositor hacia 2027.

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