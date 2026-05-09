Kicillof conmovió la Feria (con Giacomini): “Si Keynes viera lo que está pasando en la Argentina, se vuelve a morir”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue la gran figura del sábado 9 de mayo en la Feria del Libro. Ante una sala colmada, la 'excusa' de la presentación del mandatario fue la presentación de su libro “De Smith a Keynes, Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, pero la gran postal que dejará esa visita de altísimo tono político en la Feria fue que compartió el escenario junto Diego Giacomini, Alejandro Bercovich y Candelaria Botto.

“Si Keynes viera lo que está pasando en la Argentina, se vuelve a morir”, dijo Kicillof, entre risas, pero fue su foto con Giacomini la que debe leerse como un mensaje político: a Olivos, a la Libertad Avanza y, en general, a la escena argentina que ya piensa en las Elecciones 2027.

"Estoy en las antípodas de Axel en muchísimas cosas, pero nos respetamos", señaló Giacomini, mientras Kicillof recordaba que se conocen "desde la secundaria", y entre las polémicas de discusión política que dieron tono a la veldad, el gobernador bonaerense recordó una escena con el propio Milei, que en la Universidad le regaló uno de sus libros, autografiado, y recordó ese episodio como "de una Argentina que no tenía esta grieta que nos divide".

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Giacomini, Kicillof y Bercovich en la Feria del Libro. (FOTOS PABLO CUARTEROLO)

Kicillof confrontó directamente con el Gobierno nacional. "Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados, a quienes tienen una discapacidad, es garantizar la educación y la salud", dijo Kicillof. “¿Por qué no invierten los empresarios?”, se preguntó. “No por el riesgo Kuka sino por el riesgo del desastre que está haciendo” (Milei).

Luego advirtió que un país sin trabajo y con salarios bajos “es un país asqueroso”, por ese motivo, explicó que lo que se necesita es cuidar "el trabajo, el salario, a los jubilados, a quienes tienen discapacidad", garantizando la educación y la salud, porque “la teoría económica sirve mucho, pero alcanza con sentir que te importa el que está al lado, que te importa tu país y cuidar la soberanía”.

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HB