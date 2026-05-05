Kicillof en territorio hostil: “Voy a querer que el próximo presidente de los argentinos sea peronista”

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, confirmó en diálogo con Radio Punto a Punto que el próximo viernes recibirá al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de un acto institucional para firmar un convenio cultural vinculado al desarrollo del Festival Nacional de Folklore y sus actividades asociadas.

El acuerdo contempla tres ejes principales: el acompañamiento económico a las sedes del Pre Cosquín en territorio bonaerense, la participación de la delegación oficial de esa provincia en el escenario mayor del festival y la incorporación de una obra en el marco del proyecto Río Federal. “El 30% de las sedes del país están en la provincia de Buenos Aires y es importante que el gobierno haga un acompañamiento económico”, explicó Cardinali.

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El intendente destacó el buen momento que atraviesa el Festival de Cosquín, tanto por su nivel de convocatoria como por su capacidad de atraer respaldo institucional y comercial. “Este año tuvimos pautas publicitarias de distintos bancos y provincias, lo que demuestra la amplitud y el alcance del evento”, afirmó, y en ese contexto señaló que el nuevo convenio apunta a profundizar esa proyección. “Esto nos abre la puerta a la publicidad del Banco Provincia de Buenos Aires y a muchas empresas que quieren estar presentes en un festival que tiene alcance nacional e internacional”, agregó.

Consultado sobre el escenario en Córdoba, consideró que se trata de “un territorio hostil” para el peronismo, aunque remarcó la necesidad de construir propuestas amplias. “Si termina siendo candidato, tendrá que presentar una propuesta que contemple el perfil productivo, industrial y agropecuario de la provincia”, sostuvo.

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En esa línea, el intendente profundizó sobre el escenario electoral y remarcó la necesidad de una estrategia específica para la provincia: “Córdoba es una provincia productiva, es una provincia de campo, es una provincia de ganadería, pero también es una provincia de industria”. En ese sentido, insistió en que cualquier candidatura deberá contemplar esa diversidad: “Tiene que haber una propuesta muy amplia que involucre todos estos sectores”.

Al mismo tiempo, Cardinali destacó su vínculo institucional con la gestión provincial, aunque reafirmó su identidad política: “Estamos trabajando en muy buena sintonía con el gobierno de la Provincia de Córdoba, pero yo me identifico con el peronismo y voy a querer que el próximo presidente de los argentinos sea peronista”, expresó.