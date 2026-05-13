El fuerte cruce de Milei contra los sueldos de los rectores: "Cobran 4 veces más"

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para expresar su postura tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública, alejándose de cualquier intento de acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo. A través de un reposteo en su cuenta de la red social X, validó una comparación salarial directa entre su cargo y las autoridades académicas, denunciando que los rectores perciben ingresos de “hasta $18 millones por mes”, una cifra que contrasta con los $4 millones brutos que cobra el jefe del Poder Ejecutivo.

Según la publicación que reposteó en sus redes, Milei sostuvo que los directivos de las casas de estudio “cobran hasta cuatro veces más que el Presidente”, utilizando este dato para cuestionar la legitimidad del reclamo presupuestario.

A lo largo de la jornada, redobló sus críticas contra la convocatoria del martes, insistiendo en que no respondió a una genuina preocupación académica, sino a intereses estrictamente partidarios de los sectores de la oposición.

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