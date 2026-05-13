El Gobierno relativizó la protesta universitaria mientras espera la definición de la Corte

El gobierno de Javier Milei le bajó el tono a la Marcha Federal Universitaria que este martes inundo la Plaza de Mayo y que congregó a miles de personas en todo el país.

Con el jefe de Estado, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Alvarez oficiando de voceros, en la Casa Rosada sostuvieron que se trató de una marcha que congregó a “135 mil personas”. Además, la tildaron de “marcha política” y de que contó con “mucho aparato”.

Llamativamente, la Policía Federal que dispuso 650 efectivos para el operativo no hizo estimaciones acerca de la cantidad de gente congregada alrededor de la Plaza de Mayo, que colapsó el centro porteño.

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De esa manera, el oficialismo intentó restarle entidad e importancia a la manifestación que se venía anunciando desde hace semanas, y que quedó trabada en la discusión legal respecto de si se está aplicando o no la ley financiamiento universitario a la espera de la decisión de la Corte Suprema.

El Gobierno sostiene que está vigente la ley de Presupuesto (que no contempla recursos reclamados), mientras que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada y ratificada por el Congreso espera la decisión del Tribunal encabezado por Horacio Rosatti.

Universidades, política y un conflicto que se repite

En la pata judicial del Gobierno entienden que no teniendo plazo para que la Corte se expida, antes, le dará vista al Procurador General, Eduardo Casal que deberá dictaminar, aunque no será vinculante.

La Casa Rosada intentó tener una jornada normal en el día de ayer. Con la reunión de Mesa de Política que se demoró dos horas, pero que tenía como objetivo ordenar la agenda legislativa.

Por su parte, Milei compartió decenas de mensajes en redes sociales en los que se señalaba que la marcha de este martes no fue por defensa de las universidades públicas, sino en defensa de la “caja” de los políticos.

Compartió varias escenas diseñadas con IA con los rostros de diferentes dirigentes tanto del kirchnerismo como del radicalismo. "Defienden sus cajas", bramó el jefe de Estado.

En un encuentro al que convocaron Pettovello y Alvarez en la previa de la marcha con periodistas, y en el que PERFIL fue discriminado y dejado afuera de manera deliberada, el subsecretario se despachó con argumentos reiterados acerca de la no vigencia de la ley.

En la misma línea, el subsecretario del área realizó un posteo en el día de ayer con un video en el que señalaba que el costo por alumno egresado es de $57 millones (40 mil dólares) y habla de que la tasa de egresados es la más baja en la región. También ratificó que se realizaron las transferencias correspondientes para el funcionamiento de los hospitales escuelas, luego de la que la UBA hay denunciado incumplimiento.

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Tras un pedido de acceso de información pública realizado por PERFIL, el ministerio que conduce Pettovello reconoce que no cuenta con información para diseñar la política universitaria: “… se le informa que podrá consultar la información disponible del sistema universitario de la República Argentina; cabe señalar que el ciclo 2023 constituye el último año disponible, en tanto que el año académico 2024 se encuentra actualmente en proceso de relevamiento”.

PV/fl