El ex presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, analizó para Canal E que la masiva movilización por la educación pública volvió a poner en agenda la situación financiera de las universidades nacionales.

Franco Bartolacci describió el escenario actual como crítico y remarcó el fuerte impacto del ajuste presupuestario. “Estamos atravesando una situación muy crítica. Cayeron un 45% de las transferencias al sistema universitario. Por lo tanto, en todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades”, afirmó.

Se agrava el deterioro del poder adquisitivo

Asimismo, sostuvo que la situación afecta el funcionamiento integral de las casas de estudio, aunque advirtió que el problema más urgente es el deterioro salarial. “Lo más urgente a atender hoy es la situación salarial del personal docente y no docente, que está muy mal, que atraviesa un escenario muy delicado”, señaló.

Uno de los ejes centrales de la protesta fue la exigencia de cumplimiento de la ley aprobada para recomponer salarios y recursos. Según Bartolacci, el Poder Ejecutivo no la está aplicando desde hace meses. “Hace más de 200 días que no la aplica”, dijo en referencia a la normativa.

En ese sentido, cuestionó la falta de implementación de una ley vigente: “Ese es el reclamo, que sería tan absurdo en un país normal, que es que el Poder Ejecutivo aplique una ley de legitimidad, como la ley de financiamiento universitario”.

Fuerte apoyo de la sociedad al reclamo por las universidades

Sobre la multitudinaria manifestación, el entrevistado destacó el respaldo social a la educación pública: “Lo de ayer fue realmente conmovedor en todo el país. Y queremos agradecer otra vez a la sociedad argentina por haberse manifestado de esa manera”.

Sobre la posibilidad de negociación con la administración nacional, confirmó que las universidades avanzarán por la vía judicial mientras esperan una convocatoria oficial. “Nosotros vamos a seguir en el camino judicial con la expectativa de tener una respuesta favorable”, expresó.