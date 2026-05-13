Por qué la Unión Europea tomó la decisión de prohibir la importación de carne vacuna desde Brasil

Con el fin de analizar la decisión de la Unión Europea de excluir a Brasil del listado de países habilitados para exportar carne al bloque desde septiembre, lo cual generó fuerte repercusión internacional, este medio se comunicó con el médico veterinario y especialista en nutrición animal, Claudio Cabral.

Claudio Cabral señaló que la decisión europea responde “al no cumplimiento por parte de Brasil de las normativas de la Unión Europea con respecto al uso de los promotores de crecimiento y antibióticos”.

Cuáles son las formas de producir que tiene Brasil

Asimismo, explicó que dentro de la producción animal existen “dos categorías de uso de los antibióticos”. Por un lado, “la de uso terapéutico, es decir, cuando un animal está enfermo”. Y por otro, “el uso de antibióticos promotores de crecimiento”, una práctica que “está prohibida en la Unión Europea”.

Cabral detalló que estos antibióticos “se utilizan, se incorporan todos los días en el alimento de los animales a subdosis con el objetivo de mejorar la eficiencia de producción”. Además, explicó el origen histórico de esta práctica: “Este uso no es nuevo, arrancó por allá después de la Segunda Guerra Mundial, cuando explotó el consumo de proteína animal”.

Complicaciones en la producción de ganado

Sin embargo, advirtió que el uso sostenido de estos antimicrobianos derivó en un problema sanitario mundial: “Fueron una buena herramienta pero sucedió lo que tenía que suceder cuando usas una monomolécula en un consorcio bacteriano a baja dosis durante largo tiempo y que aparezcan bacterias resistentes a los antibióticos”.

Uno de los puntos centrales fue la preocupación por la resistencia antimicrobiana. El entrevistado explicó que algunas bacterias “han perdido sensibilidad a la acción del antibiótico” y que ese mecanismo puede trasladarse entre especies.

“Lo grave de esto y por eso es que se pone tanto énfasis, que esa resistencia a los antimicrobianos se puede transmitir de una bacteria que ataca a los animales a una bacteria que ataca a los humanos”, sostuvo.