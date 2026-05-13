Indignación en el agro: “Las retenciones no pueden ser la variable que les cierra la cuenta fiscal al Gobierno”

En un contexto de márgenes ajustados para el campo argentino, el presidente de ADBlick, José Demicheli, pasó por Canal E y aseguró que el sector agropecuario atraviesa un cambio estructural, las estrategias financieras que dominaron en los últimos años están perdiendo peso y el foco vuelve a la productividad y la economía real.

José Demicheli planteó que durante años el agro funcionó bajo incentivos distorsionados por la macroeconomía. Según describió, la brecha cambiaria convirtió a la actividad en un negocio más financiero que productivo: “Cuando yo tenía, en el último año del gobierno de Alberto, una brecha del 100 o 120%, el negocio del agro pasó a ser más financiero que productivo”.

El accionar de los productores para preservar su economía

En ese esquema, explicó, muchos productores utilizaban la compra de insumos, alquiler de campos o activos dolarizados como forma de cobertura. “Uno bajaba un dólar contado con liquidación y compraba 2,2 precios oficiales”, señaló, y agregó que eso elevó artificialmente el valor de los arrendamientos y redujo la rentabilidad operativa.

Para Demicheli, la eliminación de la brecha cambiaria modificó por completo las reglas del juego. “Hoy no está ese negocio financiero”, afirmó, y remarcó que el sector deberá adaptarse a un escenario donde la rentabilidad volverá a depender de la eficiencia productiva.

En ese sentido, utilizó una comparación con la Fórmula Uno para describir la situación argentina: “Argentina, por más que sea crack a nivel de ventajas comparativas de la pampa húmeda, eso ya no alcanza”.

La existencia de las retenciones repercute de forma negativa en la competitividad del agro

El entrevistado también advirtió que el país perdió terreno frente a competidores regionales: “No puedo competir en el mundo con retenciones cuando Brasil no tiene”. Luego, sumó otro factor clave: “No tenemos los últimos eventos porque no hay ley de semillas”.

Uno de los principales ejes fue la necesidad de reducir impuestos al sector. En este contexto, sostuvo que las retenciones no pueden seguir siendo la herramienta para equilibrar las cuentas fiscales: “Las retenciones no pueden ser la variable que les cierra la cuenta fiscal al Gobierno”.