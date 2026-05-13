Mariano Gorodisch: “Los bancos le cortan las tarjetas de crédito a los morosos por falta de pago”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, conversó con Canal E y se refirió a que la creciente morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales empieza a encender alarmas en el sistema financiero argentino.

“La morosidad de récord en banco más grande de la Argentina, la mora, mora significa 90 días de deuda, mora en familias, o sea, lo que es consumo de tarjeta de crédito y préstamos personales, igual 20%”, afirmó Gorodisch. Y remarcó: “O sea, uno de cada cinco no le está pagando”.

Los bancos se mueven para conseguir que los morosos paguen sus deudas

Según explicó, muchas entidades comenzaron a ofrecer planes de refinanciación para intentar recuperar parte de los créditos impagos. “Salen a ofrecer refinanciamiento. Refinanciar las deudas es tanto bajar la tasa”, indicó.

En ese contexto, Gorodisch detalló que algunos bancos públicos ya están contactando directamente a los clientes morosos: “Muchos bancos, principalmente los públicos, directamente llaman a los morosos para ofrecerle, tanto bajar la tasa como estirar los plazos de pago para que puedan pagarlo”.

Qué pueden hacer las personas para aclarar su situación

Además, recomendó negociar con las entidades financieras: “Llamá o andá al banco y vas a ver este plan de reestructuración, que te bajen la tasa para que vos lo puedas pagar y que te den seis meses de gracia”.

Sin embargo, el entrevistado advirtió que muchas entidades están restringiendo el acceso al crédito: “El problema es que están cortándole la tarjeta directamente a los morosos, a los que refinancian”.

También vinculó la situación financiera con el deterioro del consumo y el crecimiento del endeudamiento vía billeteras virtuales. “Y ahí es mayor todavía, porque muchas veces le dan crédito al que no accede por el banco”, explicó sobre las fintech.