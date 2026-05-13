El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E y evaluó que la reunión entre el presidente de Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping volvió a poner al mundo en tensión geopolítica.

Miguel Ponce remarcó la magnitud política y económica del encuentro al señalar: “Hace una hora y media acaba de tocar tierra el Air Force One que llevaba no sólo a Trump”. Y agregó: “Arriba estaba posiblemente el 60% del PBI norteamericano y los dueños todos juntos con el presidente Trump”.

Quiénes estarán presentes en la cumbre

Asimismo, explicó que la delegación estadounidense incluyó a empresarios clave del sector tecnológico y financiero. “Va Elon Musk, Jason Huang, Tim Cook, el capo de Apple, Kelly Horber, el CEO de la Boeing, Brian Steinck, el CEO de Cargill, el CEO del Citigroup, el CEO del General Electric, el CEO de Goldman Sachs, el de Micron, el de Qualcomm”, detalló.

Según Ponce, el principal interés de Estados Unidos pasa por el acceso a recursos estratégicos para la inteligencia artificial. “Las tecnológicas tienen una demanda que es que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial necesita tierras raras. China es el propietario del 60% de las tierras raras pero del 90% de las tierras raras refinadas”, explicó.

Qué busca Estados Unidos

En ese marco, aseguró que Estados Unidos intentará avanzar en acuerdos comerciales y tecnológicos con China. “Estados Unidos va a intentar lo que puso Trump en el último Truth Social, es decir, lograr la apertura para que China se abra para que estas personas brillantes que me acompañan puedan desplegar su talento”, describió.

El entrevistado también advirtió que el tablero internacional no puede analizarse únicamente desde la rivalidad entre Estados Unidos y China. “Yo me inclino más por la tripolaridad”, afirmó al incluir a Vladimir Putin como tercer actor central.

Además, subrayó el mensaje militar lanzado por Moscú en las horas previas al encuentro: “Rusia acaba de exhibir la mayor arma, en estos momentos no defensiva sino ofensiva, capaz de transportar la mayor carga nuclear hasta ahora”. Sobre la misma línea, agregó: “¿Qué está diciendo Rusia justo horas antes, ni siquiera un día antes, horas antes de esta reunión? Acá estoy yo, levanten la mano”.