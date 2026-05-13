Preocupación por las fallas en las billeteras virtuales: “Ocurren fallas y la gente pierde acceso a sus fondos”

El head of digital assets de Ikigii, Gabriel Campa, en comunicación con Canal E, analizó que las recientes fallas en billeteras virtuales y plataformas de criptomonedas volvieron a generar preocupación entre miles de usuarios que utilizan activos digitales para pagos, ahorro e inversiones.

Gabriel Campa explicó que las caídas de sistemas no son un fenómeno nuevo dentro del ecosistema financiero digital: “La verdad que esto es algo que ha estado ocurriendo los últimos años desde que estamos trabajando con los activos digitales y también la bolsa. Es un mundo digital, ocurren fallas y la gente pierde acceso a sus fondos y piensan que lo perdieron”.

Delicados antecedentes de personas que perdieron su dinero

Además, remarcó que el temor de los usuarios está relacionado con antecedentes de empresas que colapsaron. “El pasado ha dicho que han habido empresas que han fracasado, que han desaparecido y la gente ha perdido su dinero”, planteó.

Uno de los principales temas abordados fue la diferencia entre tener criptomonedas en un exchange o en una billetera propia. En este contexto, Campa resaltó: “Hay exchanges que la verdad que si las criptos están en ese exchange, no son tuyos, son del exchange”.

Dónde invertir y que sea seguro

Sin embargo, aclaró que existen compañías más sólidas y reguladas. “También hay exchanges muy sólidos en el mercado, que son con los que nosotros trabajamos, que son fiduciarias, que se dedican más al negocio institucional”, sostuvo.

El entrevistado también hizo referencia al histórico caso de FTX, una de las mayores quiebras del mundo cripto: “Conozco muchas personas que perdieron su dinero ahí y hoy lo están recuperando. Se logró recuperar un buen porcentaje de los activos digitales dado que es trazable”.

Según explicó, la blockchain permite seguir el recorrido de los fondos. “En verdad pudieron detectar para dónde se habían ido y el gobierno americano logró secuestrarlos”, expresó.