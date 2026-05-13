Mercado cambiario: “El piso de la banda se encuentra relativamente bajo, en algo menos de $900”

El economista, Félix Schmidt, en contacto con Canal E, se refirió al comportamiento del dólar en Argentina, el esquema de bandas cambiarias, la acumulación de reservas y el impacto de la inflación en dólares sobre sectores clave como el agro, la construcción y las exportaciones.

Félix Schmidt explicó que el tipo de cambio oficial actualmente se mueve lejos del techo de la banda cambiaria: “Estamos un poquito del medio para abajo dentro de todo, el piso de la banda se encuentra hoy relativamente bajo, aproximadamente en algo menos de 900 pesos”.

Cuáles son los desafíos del programa económico actual

Asimismo, advirtió que el escenario financiero favorable convive con problemas de competitividad para los sectores productivos. “Ese es el principal desafío que está teniendo hoy la economía de la administración Milei”, sostuvo. Y agregó: “Por un lado vos estás teniendo un escenario financiero que viene siendo propicio, estás consiguiendo una buena oferta de dólares, una baja de riesgo país y por el otro lado una pérdida de competitividad en la economía real que estás teniendo es muy significativa”.

Schmidt remarcó que la inflación medida en dólares afecta especialmente a exportadores y productores: “En este contexto para la economía real se hace muy difícil y esto por lo general es pérdida del margen de rentabilidad”.

Ciertos sectores se ven afectados por el precio del dólar

También se refirió al impacto del dólar sobre la construcción y el costo del metro cuadrado. “Como toda medida económica, hay ganadores y perdedores, en este caso hay cosas que relativamente se han abaratado y han quedado muy baratas respecto al resto de los precios y otras cosas que se han encarecido relativamente”, planteó.

En relación al sector agropecuario, el entrevistado destacó el fuerte ritmo de liquidación de divisas pese a la caída de rentabilidad: “Se ve que el campo hasta el momento viene acompañando muy fuerte con la liquidación de divisas y llevamos hasta el mes de abril cerrado una liquidación de divisas del sector agropecuario por 7.666 millones de dólares”.

Sin embargo, advirtió que el productor enfrenta mayores costos internos. “El campo es un tomador de precios del precio internacional del commodity y los costos con la inflación que estamos viendo en dólares, lamentablemente no les queda otra que tenerlo que absorber”, expresó.