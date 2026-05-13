Significativa inversión de un grupo español en el sector porcino argentino: “Hicieron un primer aporte de 14 millones de dólares”

El presidente del Grupo Pacuca, Daniel Fenoglio, evaluó en Canal E que la incorporación del grupo español Vall Companys al capital de Grupo Pacuca marca un movimiento estratégico para el sector porcino argentino.

Daniel Fenoglio explicó que la relevancia del desembarco de la firma europea radica en su escala internacional: “Porque es muy importante por la compañía española, la compañía española es una de las más grandes de Europa”. Para dimensionar esa magnitud, precisó: “En el sector cerdo, que es uno de los negocios que tienen, producen 6 millones de cerdos por año, toda Argentina produce 8 millones”.

Fuerte impulso a la producción porcina

Según desarrolló, la experiencia internacional de la firma española puede ser determinante para abrir nuevos mercados. “Puede aportar mucho, no solo a nuestra empresa, al grupo Pacuca, sino al sector porcino”, sostuvo. El objetivo central es claro: ampliar exportaciones en un mercado donde hoy casi toda la producción se destina al consumo interno. En ese sentido, remarcó: “Hoy Argentina prácticamente el 99% de la producción se consume en el mercado doméstico y se exporta muy poquito”.

El acuerdo contempla una inyección inicial de capital de USD 14 millones. En este contexto, Fenoglio detalló que, “ellos hicieron un primer aporte ahora de 14 millones de dólares” y añadió que el proceso continuará en etapas: “Luego se va a ir aportando en lo sucesivo durante los próximos dos años para llegar hasta el 30 o 35% del paquete accionario nuestro”.

En qué consiste la incorporación del grupo español

Asimismo, aclaró que no se trata de una venta de acciones, sino de fondos destinados al crecimiento productivo. “No es una venta de acciones, sino que es un aporte de capital. Ese capital ingresa a la empresa nuestra y eso se utiliza para hacer inversiones productivas”, señaló.

El foco de la alianza está puesto en acelerar el acceso a mercados internacionales. Entre los destinos prioritarios aparecen China, Singapur y Filipinas. A su vez, el entrevistado aseguró que, “Argentina tiene abiertos mercados estratégicos como China, Singapur, Filipinas, Uruguay” y explicó que la empresa ya trabaja en las habilitaciones necesarias.

Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de exportar subproductos porcinos a China. “China es un gran consumidor de lo que se denomina subproductos, que son la pasta, las cabezas, productos que acá prácticamente no se consumen”, indicó. La diferencia de precios resulta significativa: “Como empresa exportamos esos productos a África hoy a 500 dólares la tonelada. Bueno, China paga más de 2.000 dólares la tonelada por esos mismos productos”.