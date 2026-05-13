La oposición reforzó su ofensiva para interpelar a Adorni, incluyó a Petrovello y ganó una semana

Cuando le faltaba poco para terminar sus seis horas de exposición en la Cámara de Diputados, Manuel Adorni dijo que estaba dispuesto a volver. En el último tramo de su primer informe para cumplir con el artículo 101 de la Constitución, el jefe de Gabinete dijo que su administración iba a cumplir con la Carta Magna. No lo dijo con esas palabras, pero dejó en claro que no se iba a amilanar ante una convocatoria por el artículo 71, que habilita la citaciones del Congreso para todos los ministros del Ejecutivo. En la misma sesión informativa, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, le dijo que ya tendría que haber renunciado y que iban a impulsar la otra forma de citarlo prevista en la Constitución, es decir, la moción de censura para el ministro coordinador, el único que puede ser despedido por la mayoría de las dos cámaras del Congreso.

La ofensiva para que Adorni regrese tuvo una postergación, pero no un freno. Este miércoles por la noche, los bloques opositores que habían solicitado una sesión especial para este jueves pidieron suspenderla. En su lugar, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, recibió otra solicitud, que también tiene el pedido para tratar los expedientes que buscan citar a Adorni, pero con un temario más amplio, a partir de una negociación que buscó sumar al bloque de UxP.

Por falta de quorum, la oposición debió suspender la convocatoria a la sesión contra Manuel Adorni

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Con este giro echó a correr una nueva carrera contra el tiempo. El oficialismo tiene una semana para tratar de evitar que se cristalice la sesión impulsada por la oposición. La Casa Rosada volverá a apuntar a los gobernadores aliados para evitar que los bloques impulsores lleguen enteros. Para los que impulsaron el acuerdo táctico de esta semana, con la inclusión de UxP, también ganan una semana con la posibilidad de sumar nuevos respaldos para el quórum y las votaciones.

La solicitud original tenía las firmas de los bloques de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Defendamos Córdoba y Encuentro Federal. El espacio que conduce Martínez no había firmado ese pedido, para ampliar los proyectos para tratar e incluir proyectos para limitar el endeudamiento de las familias por la crisis, una iniciativa para declarar la emergencia del sector de pequeñas y medianas empresas, ampliación de licencias por paternidad y la situación del PAMI.

El nuevo pedido de sesión incluye el tratamiento de los proyectos para interpelar a Adorni mediante el artículo 71 y también aplicarle la moción del censura del artículo 101. A eso se suma un pedido de interpelación para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y para su par de Economía, Luis Caputo, para que expliquen el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso y ahora a la espera de una decisión de la Corte.

La solicitud de sesión también sumó la iniciativa para crear nuevamente el Programa Remediar y otra que propone reestablecer las prestaciones del PAMI para sus afiliados.

El pedido está previsto para el próximo miércoles a las 11 y tiene las firmas de los bloques de Provincias Unidas, Unión por la Patria, Defendamos Córdoba, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Frente de Izquierda y el bloque Coherencia, que lidera Marcela Pagano. Con las firmas de esos bloques se acorta el camino para conseguir el quórum necesario de 129 para sesionar.

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El intento para este jueves 14 fue suspendido porque no contaba con las voluntades necesarias para sesionar por la notoria ausencia de UxP, pero aún así, sumando al peronismo, le faltaban unas 10 presencias. Las dudas estaban en los bloques del MID, que lidera Oscar Zago, el cordobesismo, que tiene al exgobernador Juan Schiaretti como jefe político y a los legisladores macristas que responden a la senadora Patricia Bullrich.

El bloque del PRO, que preside Cristian Ritondo, ya anticipó que no iban a sentarse a darle quórum a la sesión opositora. Sin embargo, la postergación le permite a la oposición seguir buscando respaldos.

Todos los textos del temario no tienen dictamen y para tenerlo, la oposición necesita contar con dos tercios de los presentes, un número imposible para esta ofensiva. En su lugar, el objeto es votar emplazamientos para que los proyectos sean tratados con celeridad por las comisiones correspondientes y dictaminar. En ese escenario, alcanzar el quórum será una pequeña victoria para el complejo entramado opositor y un paso más adelante si consiguen los votos para emplazar las interpelaciones para Adorni, Pettovello y Caputo.

