Por falta de quorum, la oposición debió suspender la convocatoria a la sesión contra Manuel Adorni

Los sectores de la oposición que habían impulsado una solicitud para lograr una sesión especial contra Manuel Adorni este jueves 14 de mayo, a las 11 horas, decidieron suspender la convocatoria al no conseguir el quorum necesario.

En el temario se habían incluido interpelaciones verbales, solicitud de informes e incluso una moción de censura contra el jefe de Gabinete de Javier Milei que está siendo investigado por la justicia por supuesto enriquecimiento ilícito y corrupción.

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En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas (NA), los convocantes de la sesión reconocieron el pasado martes 12 de mayo que los números para lograr el quórum estaban “difíciles”. Y añadieron: “Si no llegamos, igual nos sirve como ‘principio de revelación’, como dicen ellos: quedará clara la línea divisoria entre quiénes buscamos las explicaciones que el funcionario elude, y quienes se suman el juego del blindaje que propone el Gobierno”.

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Cómo fue la convocatoria para una sesión contra Adorni

Esteban Paulón lideró el pedido de sesión contra Manuel Adorni y fue apoyado por otros diputados de Provincias Unidas, junto a los bloques del Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Esteban Paulón

Unión por la Patria, el bloque más importante de la oposición, con 93 diputados, se negó a formar parte de esta acción y ninguno de sus diputados puso su firma, conscientes de que los números para alcanzar el quorum no se habían conseguido todavía.

Provincias Unidas también está siendo cuestionada porque, aunque legisladores que integran esa bancada encabezaron la sesión, no lograron que todos sus compañeros se comprometieran a bajar al recinto para alcanzar el quorum. Según NA, ya se esperaba que los diputados nacionales provenientes del PRO, por ejemplo, Gisela Scaglia, José Núñez y Sergio Capozzi, faltaran.

Lo mismo sucedió con los diputados cordobeses de Provincias Unidas le dijeron fuentes de ese ámbito al medio antes citado. “No se meten en temas netamente políticos”, detallaron.

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Por otra parte, cuando se realizó el pedido de sesión especial, los integrantes de Unión por la Patria sintieron que los sectores que impulsaban la medida le habían faltado el respeto al no avisarles lo que pensaban hacer.

Otro detalle fundamental es que la iniciativa de Paulón ocurrió luego de que Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, no aceptara los pedidos de esos sectores para convocar a una sesión, evaluando que no tenían garantizado el quorum ni los votos para darle la aprobación necesaria a los proyectos, que incluía uno presentado por el Frente de Izquierda que planteaba la moción de censura de Gabinete, una herramienta que podría provocar la remoción de Adorni de su cargo.

Germán Martínez

Otra traba es que ninguno de los expedientes incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisiones, por ese motivo, se necesitaría de una mayoría imposible de alcanzar para lograr avanzar con la interpelación, los pedidos de informes o la moción de censura.

El pedido de sesión especial fue firmado por Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota.