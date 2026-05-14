Con app y cooperativas: así funcionará el nuevo esquema de “naranjitas” en Córdoba

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves modificaciones en el sistema de estacionamiento medido y controlado de la ciudad, con un nuevo esquema que ampliará las zonas de cobro, incorporará pagos exclusivamente digitales y regulará la actividad de los “naranjitas”. La iniciativa fue sancionada en la novena sesión ordinaria del año con 21 votos afirmativos y habilita al Ejecutivo municipal a definir por reglamentación las nuevas áreas alcanzadas.

La ordenanza establece que el estacionamiento será pago de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 14, mientras que domingos, feriados y horarios nocturnos continuará siendo gratuito. También se podrá cobrar durante eventos masivos, aunque en esos casos será el Ejecutivo quien determine qué cooperativa estará autorizada a prestar el servicio.

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El valor de la hora de estacionamiento equivaldrá al 60% del precio de un litro de nafta premium de YPF y se actualizará mensualmente tomando como referencia el valor vigente al día 14 de cada mes. En el caso de eventos masivos, la tarifa ascenderá al equivalente del 100% del litro de mayor octanaje.

Todos los pagos deberán realizarse mediante una aplicación móvil y no habrá manejo de dinero en efectivo. Además, el inicio del estacionamiento será controlado por trabajadores de cooperativas autorizadas, que prestarán el servicio a través de permisos o concesiones otorgadas por el municipio.

La normativa también fija que el 80% de la recaudación quedará para las cooperativas y el 20% restante será destinado al municipio. A su vez, incorpora un régimen de sanciones para quienes cobren estacionamiento sin autorización o incumplan las condiciones establecidas. Las penas previstas incluyen multas, trabajos comunitarios y prohibiciones de concurrencia.

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Durante el debate, el concejal oficialista Marcos Vázquez defendió el proyecto y aseguró que busca terminar con la informalidad. “Los constatadores estarán registrados y vinculados a cooperativas. Ya no habrá gente actuando sin control y todo quedará registrado”, sostuvo. Además, aclaró que en el Parque Sarmiento el estacionamiento seguirá siendo gratuito.

Desde la oposición hubo fuertes cuestionamientos. La radical Verónica Garade Panetta advirtió que la ordenanza “delegará todo en manos del Ejecutivo” y sostuvo que “lo que falta es control del Estado”. En tanto, Soher El Sukaría calificó la iniciativa como “un maquillaje” y afirmó que implica “más naranjitas, más espacios y mayor costo para los vecinos”.

Por su parte, Gabriel Huespe respaldó la regulación y diferenció a quienes trabajan formalmente de quienes “toman calles con violencia y extorsionan”. “Desde ahora nadie cobrará en la calle salvo el municipio”, afirmó. A su vez, Cintia Frencia consideró que la norma implica “más persecución y un impuestazo".