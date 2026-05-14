Corrupción municipal: va a juicio inspector acusado de cobrar coimas a DJ por fiestas clandestinas

El fiscal Anticorrupción Franco Mondino elevó a juicio al inspector municipal Rodrigo Sebastián Olmos, acusado del delito de cohecho pasivo; y al DJ y organizador de eventos Joaquín Ignacio Brunotto, imputado por cohecho activo.

El requerimiento quedó firme y el expediente fue remitido a la Cámara 10ª del Crimen, donde se realizará el debate oral.

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El delator chat de WhatsApp

De acuerdo con el requerimiento fiscal , el primer hecho investigado ocurrió entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2024.

La fiscalía sostiene que Brunotto le informó a Olmos sobre la realización de un evento electrónico en el predio “Qatar”, ubicado en barrio Villa Retiro, previsto para el 3 de febrero de 2024. No contaba con la debida autorización municipal.

En los mensajes, el organizador le habría pedido al inspector que le avisara “si estaba todo bien” para concretar la fiesta. Después del evento, ambos coordinaron un encuentro para efectuar un pago.

El 5 de febrero de 2024 se habría concretado la reunión en el centro de la ciudad de Córdoba. Al recibir el dinero, el inspector habría omitido denunciar la realización de la fiesta y salvó a Brunotto de eventuales multas y clausuras.

No fue el único evento. El 9 de febrero sucedió algo similar con un espectáculo denominado “Zisko – Reven B2B Cheenzo Outer909”, realizado en el local “Sala Formosa” de barrio Güemes.

Según la fiscalía, también se desarrolló de manera clandestina. Dos días después, Brunotto y Olmos habrían vuelto a comunicarse por WhatsApp. En esa conversación, el organizador consultó “cuánto le iba a cobrar por la fecha del viernes”. Aparentemente, ese mismo día el inspector municipal se dirigió a una vivienda de Alta Córdoba, donde habría recibido otra suma de dinero para no denunciar el evento ante las autoridades municipales.

Qué delitos se juzgarán

El Ministerio Público Fiscal solicitó que Rodrigo Sebastián Olmos sea juzgado como supuesto autor del delito de cohecho pasivo, previsto en los artículos 45 y 256 del Código Penal.

En tanto, Joaquín Ignacio Brunotto enfrentará juicio acusado de cohecho activo, conforme a los artículos 45 y 258 del Código Penal.