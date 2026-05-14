Caruso Lombardi ve mejor a Belgrano, pero advierte: "Acá juegan todos los amigos del poder"

Ricardo Caruso Lombardi tiene una rutina instalada: antes de que empiece el programa de radio, ya les dice a sus compañeros de producción qué va a pasar en los partidos. Lo cuenta él mismo, sin pudor y con una mezcla de orgullo y hartazgo. En diálogo con el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7, el exdirector técnico analizó la semifinal del Torneo Apertura 2026 entre Argentinos Juniors y Belgrano, un partido que se disputará este domingo 17 de mayo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

El veredicto futbolístico de Caruso fue claro y relativamente breve. "Como equipo lo veo mejor a Belgrano", afirmó. Pero inmediatamente agregó la advertencia que, para él, relativiza cualquier análisis estrictamente deportivo: "Seguramente puede haber una buena inclinación también. No te olvides que acá juegan todos los amigos del poder".

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Argentinos llegó a la instancia tras eliminar a Huracán por 1 a 0 en los cuartos de final, mientras que Belgrano avanzó con una victoria más contundente, 2 a 0 sobre Unión de Santa Fe. El ganador disputará la final del certamen el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El cruce no es nuevo. En octubre de 2025, ambos clubes ya se habían visto las caras en las semifinales de la Copa Argentina, un partido en el que Belgrano comenzó ganando, pero Argentinos lo dio vuelta con un tanto de Hernán López Muñoz y un polémico penal señalado por el árbitro Yael Falcón Pérez. El técnico del Pirata, Ricardo Zielinski, no ocultó su enojo en la conferencia posterior: "¿Cuántas veces nos van a cagar?".

Esa historia pesa en el ambiente, y Caruso la tiene presente. Para él, la cuestión arbitral no es un accidente ni una excepción: es el sistema. "Mis compañeros me dicen: '¿Cómo hacés para acertar todo?'", relató. Su explicación es tan simple como provocadora: "Lo que pasa es que conozco el palo de todos lados y me llega información de los protagonistas".

La vara del poder y los "amigos" del sistema

Caruso no señaló a Argentinos Juniors como beneficiario directo en términos tan explícitos como lo hace con otros clubes, pero su lógica es consistente: quienes tienen vínculos con la conducción del fútbol argentino cuentan con ventajas que van más allá del césped. En ese marco, el hecho de que Malaspina, presidente de Argentinos, tenga buena relación con la AFA no pasó inadvertido para el conductor radial. "Por supuesto que sí", respondió cuando le preguntaron al respecto. "Se arrimó al poder porque le convenía y porque sabía que si no iba al piso".

En el mismo reportaje, Caruso aprovechó para ajustar cuentas con Andrés Fassi, el presidente de Talleres que durante 2024 se convirtió en la voz más estridente contra Chiqui Tapia y la conducción de la AFA. En septiembre de ese año, Fassi había apuntado directo al titular del organismo: "Desde el año 2020 que nos perjudica. Chiqui, no solamente no me recibiste cuando estuve en Buenos Aires, sino que reiteradamente perjudicás a una institución que merece respeto".

Un año más tarde, Fassi dio marcha atrás: "Me equivoqué. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia", y completó el giro con la frase: "Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino." Poco después, el Tribunal de Disciplina de la AFA levantó la sanción de 24 meses que pesaba sobre él, calificando sus disculpas como "un gesto objetivo de rectificación y recomposición institucional".

Para Caruso, ese arco narrativo es exactamente lo que no hay que hacer. "No tenía que haberse bajado los pantalones con el poder. Si te vas al descenso, bancátela", dijo.

El exdirector técnico fue más lejos y describió el proceso como un mecanismo sistemático de domesticación de voces disidentes: "Cada dirigente que abría la boca le decían que tenía que revertir todo. Ahora a Milito ya lo están llamando por teléfono y diciendo: 'Revertí lo que dijiste'. Lamentablemente no hay coraje en el fútbol argentino".