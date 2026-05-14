"Caretas": la dura respuesta de Ángel Di María contra Diego Milito por las quejas contra el arbitraje en Rosario Central-Racing

Rosario Central eliminó a Racing y el presidente de la Academia, Diego Milito, dijo que se sentía "robado" por el arbitraje y puntualmente le expulsión de Adrián "Maravilla" Martínez. En la madrugada, a través de una historia en Instagram, Ángel Di María le respondió aún con mayor dureza.

Habló de "caretas" y dijo: "Cómo molesta que CENTRAL pelee todo, como molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores".

Sin nombrarlo, apuntó directamente contra Milito: "Muchos de los que quieren 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta".

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