"Ya no te pueden basurear": naranjitas apoyan la nueva regulación en Córdoba

El proyecto que busca regular el trabajo de los naranjitas en Córdoba avanza hacia su aprobación en el Concejo Deliberante con apoyo de parte de los trabajadores del sector, aunque todavía persisten interrogantes sobre la implementación práctica del nuevo sistema digital.

La iniciativa elimina el cobro en efectivo, fija tarifas vinculadas al precio de la nafta Premium y obliga a utilizar una aplicación para registrar el estacionamiento medido en zonas autorizadas.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Gustavo, integrante de la cooperativa Tosco Vive y trabajador de la zona de Tribunales II, consideró que el cambio “va a beneficiar” al sector, aunque reconoció que todavía no recibieron precisiones sobre varios aspectos operativos. “Hace rato que nosotros estamos queriendo usar la aplicación. La cooperativa presentó un proyecto antes para usarla y ahora se da con el ente municipal”, explicó.

La principal duda: cuándo y cómo cobrarán los trabajadores

Uno de los puntos que más preocupa a los trabajadores es la forma en la que recibirán el dinero una vez eliminado el efectivo en la calle. Gustavo advirtió que todavía no está definido si las transferencias serán diarias o semanales y planteó que ese aspecto será clave para quienes viven de la recaudación cotidiana.

“Teóricamente no se usa dinero, te tienen que transferir el mismo día”, señaló. Y agregó: “Todavía no se habló si se tiene que retirar el mismo día, si va a ser por semana, cómo va a ser la transferencia hacia cada uno de los que estamos trabajando”.

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Durante la entrevista, los conductores remarcaron que muchos trabajadores dependen del ingreso diario para sostener gastos básicos. En ese sentido, Gustavo coincidió en que “tendría que ser el reintegro todos los días” para evitar problemas económicos en el día a día.

“No podemos seguir con un sistema viejo”

El trabajador sostuvo que la incorporación de tecnología puede ordenar el sistema y evitar conflictos frecuentes con automovilistas que se negaban a pagar o negociaban montos distintos según cada caso.

“La regulación siempre está bien, porque la hora si son 1.300 pesos, son 1.300 pesos. No es 800, no es 500. No te pueden basurear ya”, afirmó durante la charla radial.

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También defendió la modernización del esquema de estacionamiento y aseguró que el modelo podría convertirse en referencia para otras ciudades del país. “La tecnología te va superando día a día y no podemos seguir con un sistema viejo tampoco”, planteó.

Controles, batería y funcionamiento: los puntos todavía sin resolver

Más allá del respaldo al proyecto, Gustavo admitió que todavía no saben con precisión cómo funcionará la aplicación ni qué herramientas utilizarán los trabajadores para controlar el estacionamiento.

“No sabemos si va a ser por celular o un dispositivo”, explicó. Y agregó que uno de los temas pendientes es la autonomía de los equipos para quienes pasan largas jornadas en la calle: “Si es un dispositivo que cumpla solamente las funciones para trabajar, seguramente te dura el horario”.

Otro de los interrogantes planteados durante la entrevista fue la posibilidad de acuerdos por fuera del sistema digital entre automovilistas y trabajadores. Gustavo reconoció que “puede llegar a pasar”, aunque sostuvo que deberá existir “un control sobre el trabajador” para evitar irregularidades.