Cuánto cuesta un departamento en Córdoba: la diferencia entre barrios alcanza el 113%

El mercado de departamentos en la ciudad de Córdoba presenta marcadas diferencias territoriales tanto en los valores de venta como en los de alquiler. La zona noroeste y barrios consolidados como Nueva Córdoba continúan liderando los precios, mientras que nuevos desarrollos inmobiliarios comienzan a revalorizar sectores periféricos.

Al analizar el top 15 de barrios con mayor oferta de departamentos en venta, la polarización de valores en la ciudad es evidente: existe una brecha del 113% entre los extremos del ranking de mayor oferta. Esta diferencia se explica al contrastar el valor de Providencia, el sector más accesible del grupo con USD 1.067 por m², frente a los USD 2.277 que se piden en Villa Belgrano, consolidado como el polo más costoso de este segmento.

Sin embargo, cuando se toma la muestra completa de la ciudad sin priorizar el volumen de oferta, aparecen sectores exclusivos con valores aún superiores:

Jardines del Valle: USD 2.503 por m².

USD 2.503 por m². Chateau Carreras: USD 2.433 por m².

USD 2.433 por m². Cerro de las Rosas: USD 2.208 por m².

Alquileres: El costo de vivir en la capital

Para quienes buscan alquilar departamentos de 3 ambientes, la brecha de precios no da tregua. Nueva Córdoba encabeza la lista con un valor promedio de $935.428, seguido por General Paz ($746.365) y Güemes ($721.000).

Al analizar el costo por metro cuadrado cubierto en alquiler, el ranking de los sectores más caros muestra un liderazgo de Prados de Manantiales, donde el m² alcanza los $25.945. En contraste, los valores más bajos se encuentran en barrios como Patricios Oeste ($5.041) y Granadero Pringles ($5.936).

El auge de los departamentos "a estrenar"

El informe destaca una tendencia de revalorización en zonas donde los departamentos nuevos superan en oferta a los usados, lo que indica una fuerte actividad de nuevos emprendimientos. En barrios como Villa Belgrano, Las Rosas y Jardín, la cantidad de unidades nuevas es significativamente mayor a la de inmuebles usados.

En términos de distribución global de unidades a estrenar, Nueva Córdoba concentra el 33.9% de la oferta total de la ciudad, seguida por General Paz (11.5%) y Güemes (10.7%).

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Barrios como Nueva Córdoba concentran casi el 34% de la oferta nueva y los alquileres de tres ambientes superan los $930.000, plantea un mapa complejo para el acceso a la vivienda.

Con brechas de precios que superan el 100% y un mercado a estrenar que le gana al usado en los sectores más pujantes, la capital cordobesa reafirma que el valor de la ubicación sigue siendo un factor determinante.