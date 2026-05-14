Cómo será el Festival Nacional de Cuarteto en Jesús María: precios y grilla completa

Jesús María se prepara para vivir una de las noches más convocantes del año en Córdoba. El próximo 24 de mayo, el Anfiteatro José Hernández recibirá al Festival Nacional del Cuarteto 2026 con una grilla encabezada por Carlos “La Mona” Jiménez. El evento reunirá a algunos de los nombres más fuertes de la música popular cordobesa y marcará el desembarco del festival en la ciudad.

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La organización confirmó que los tickets ya se encuentran disponibles a través de Universo Tickets y que el espectáculo contará con artistas históricos del cuarteto y referentes de la nueva generación.

La grilla

La presencia de La Mona Jiménez aparece como el gran atractivo de una jornada que promete miles de personas en el anfiteatro jesusmariense. El cantante volverá a compartir festival con varias de las figuras más reconocidas del género en una edición que busca consolidarse como uno de los eventos musicales más importantes del año en Córdoba.

La programación combinará artistas históricos con nuevos nombres del cuarteto cordobés en una apuesta que apunta tanto al público tradicional como a las generaciones más jóvenes. Entre los confirmados se encuentran: La Mona Jiménez, Ulises Bueno, El Loco Amato, Damián Córdoba, Desakta2, Cachumba, Lore Jiménez, Valentina Márquez y Simón Aguirre.

Cuánto cuestan las entradas para el Festival Nacional del Cuarteto 2026

Los precios oficiales informados por la organización son:

- General: $60.000

- VIP: $180.000

- Adrenalina: $300.000

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Las entradas pueden comprarse de manera online mediante Universo Tickets. El sistema permite seleccionar ubicación, cantidad de tickets y forma de pago, con envío digital del código QR para ingresar al predio. La ticketera aplica cargos de servicio adicionales sobre el valor base.