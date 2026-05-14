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Naranjitas: un día antes de la votación, el cardenal Rossi recibió a los cuidacoches

El arzobispo de Córdoba remarcó que “si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”. Qué dijo en el encuentro con los "naranjitas". Galería de fotos

14-05-2026 cardenal Rossi Córdoba encuentro naranjitas catedral
CATEDRAL DE CÓRDOBA. El cardenal Rossi recibió a los naranjitas. | IGLESIA CATÓLICA DE CÓRDOBA.
Perfil Redacción Córdoba
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El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, recibió el miércoles en la Catedral de Córdoba a “naranjitas” en “un gesto de cercanía, escucha y fraternidad”, informó la Iglesia Católica.

“El encuentro, que era esperado por muchos de ellos en medio del proceso y el contexto social que atraviesan, tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo, escucha y acompañamiento. Durante la reunión se compartió un momento fraterno, una oración y también palabras de agradecimiento por parte de algunas de las personas presentes, quienes valoraron especialmente la posibilidad de ser recibidos, escuchados y mirados con dignidad”, señala el comunicado de la Arquidiócesis de Córdoba.

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Qué dijo el cardenal Rossi con los “naranjitas”

El arzobispo “retomó el legado y la mirada del papa Francisco sobre las personas que viven situaciones de extrema vulnerabilidad” y expresó que “la Iglesia sostiene una postura clara de inclusión, acompañamiento y defensa de quienes quedan muchas veces en los márgenes sociales”, precisa el documento.

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El arzobispo recordó especialmente el llamado permanente del papa Francisco a no criminalizar la pobreza ni responder únicamente desde la sanción o la exclusión frente a realidades atravesadas por la falta de oportunidades, las adicciones y la fragilidad social. También destacó la importancia de acompañar estos procesos desde la cercanía, promoviendo caminos de integración, contención y trabajo digno”, detalla el texto.

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“Si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”

Además remarcó que “si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”.

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Durante el encuentro también se recordó el impulso que Francisco dio a iniciativas como los Hogares de Cristo, espacios que buscan acompañar a quienes viven situaciones de consumo problemático, exclusión y vida en la calle desde una lógica de comunidad y abrazo fraterno.

Rossi invitó a los presentes a abrir las puertas y el corazón a otros hermanos que deseen sumarse a las cooperativas y a los espacios de trabajo comunitario. Retomando una expresión muy querida por el Papa, animó a construir comunidades donde haya lugar para “todos, todos, todos”, promoviendo vínculos de acogida, fraternidad y cuidado mutuo.

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La reunión concluyó en un clima de respeto, emoción y escucha mutua. Un gesto sencillo, pero profundamente significativo, que buscó hacer visible el llamado de la Iglesia a salir al encuentro de quienes más sufren, promoviendo siempre una cultura del cuidado, la fraternidad y la esperanza”, cierra el comunicado.

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