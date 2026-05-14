Conmoción en Salsipuedes: murió una nena de 3 años en un incendio en su casa

Una nena de 3 años murió en un incendio que consumió parte de una vivienda del barrio Villa La Selva de Salsipuedes, en el interior de Córdoba. Su hermana gemela fue rescatada con vida por un vecino que trabaja como bombero y cortó la luz antes de ingresar al inmueble.

La madre había salido desesperada a pedir ayuda cuando las llamas ya avanzaban sobre la habitación donde estaban las dos pequeñas.

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El vecino bombero logró sacar a una de las nenas pero la densa presencia de humo le impidió encontrar a la otra. Minutos después llegaron efectivos policiales y bomberos que continuaron el operativo.

La segunda niña fue hallada desvanecida dentro de la habitación y trasladada de urgencia al Hospital José Miguel Urrutia, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Algunos agentes debieron ser atendidos en el dispensario local por inhalación de monóxido de carbono.

Las causas del incendio están bajo investigación. Una de las hipótesis apunta a un cortocircuito en los cables de la habitación donde dormían las pequeñas.