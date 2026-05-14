La histórica Galería London, ubicada en pleno centro de la ciudad de Córdoba, está a la venta ahora en bloque por el impacto de la crisis económica y los nuevos hábitos de consumo.

“Tiene en venta más del 70% de sus locales. Son un bloque de 32 locales que se van a vender únicamente en bloque porque ya se han agotado las instancias de manera individual y no ha dado resultado”, explicó María Laura Appolloni, de HDH Propiedades.

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Por qué la Galería London se vende en bloque

“Entonces el grupo de dueños ha decidido agruparse para venderlo teniendo en cuenta que a través de la venta de bloque puede surgir una oportunidad de desarrollar un proyecto”, agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

“Hoy si bien la galería London no escapa a la problemática que tienen la mayoría de las galerías o prácticamente el 90% de las galerías del centro, creo que la Galería London más allá de su identidad, es un ícono importante”, precisó sobre galería fundada en 1964.

Además señaló que “esta forma de venta en bloque genera una oportunidad que tiene que ir acompañada detrás de un proyecto innovador y motivador”.

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“Tiene que haber un proyecto desarrollado”

“Más allá del cliente tiene que haber un acompañamiento político, tiene que haber un concepto de identidad, tiene que haber un proyecto. Económicamente hoy creo que sí es una muy buena oportunidad para entrar”, estimó Appolloni.

“Generar algo que sea un ícono del centro, que atraiga para que la gente pueda de alguna manera volver al centro con un objetivo concreto, de buscar la galería como un paseo orientado hacia un proyecto individual, que puede ser desde un coworking, un proyecto de una galería tecnológica o una galería gastronómica, pero tiene que haber un proyecto desarrollado”, concluyó.