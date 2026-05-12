Esteban Domecq: "El trabajo de Milei era controlar la inflación pero ahora la gente prioriza llegar a fin de mes"

El economista de Invecq expuso en el Comité de Inversiones de SyC Inversiones y advirtió sobre las tensiones entre inflación, reservas y crecimiento. Además, planteó que la principal preocupación social ya no es la suba de precios sino la pérdida del poder adquisitivo y el empleo.

En una nueva edición del Comité de Inversiones de SyC Inversiones, el economista Esteban Domecq trazó un diagnóstico crudo sobre el presente económico argentino y sostuvo que el gran desafío del Gobierno será encontrar equilibrio entre estabilización, acumulación de reservas y recuperación de la actividad.

Durante la charla conducida por Saúl Musicante, Domecq definió el escenario actual como una etapa de “alta tensión macroeconómica” y se centró en el concepto del “Trilema económico”, una dinámica en la que distintos objetivos económicos chocan entre sí.

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“Acumular reservas es absolutamente necesario. El riesgo pasa por el volumen de acumulación que a su vez puede afectar el proceso de desinflación dependiendo de dónde se ubique el tipo de cambio”, explicó el director de Invecq.

El economista también puso el foco en el cambio de humor social respecto de la gestión de Javier Milei. Según sostuvo, la inflación dejó de ser la principal preocupación de la población y fue reemplazada por la caída del consumo, el deterioro salarial y el temor por el empleo.

“El ‘job description’ del presidente Milei era terminar con la inflación. Pero hoy la sociedad empieza a decir: ‘me importa llegar a fin de mes, recuperar el consumo y cuidar mi trabajo’”, señaló.

En el plano internacional, Domecq describió al 2026 como un año “caótico pero favorable” para América Latina y destacó factores externos que benefician a Argentina, como el fortalecimiento del real brasileño y el buen desempeño de los commodities.

No obstante, advirtió que el contexto financiero global seguirá siendo exigente. “La tasa de interés en Estados Unidos continuará elevada y eso complica cualquier intento de Argentina de regresar al mercado de capitales”, afirmó.

Otro de los ejes centrales de la exposición fue la creciente fragmentación de la economía local. Para Domecq, hoy conviven sectores “ultra expansivos” como el agro, la energía y la minería, con actividades ligadas al mercado interno que todavía permanecen en recesión.

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“Una proyección de crecimiento del 2,5% esconde sectores cayendo 10% y otros creciendo más de 20%”, ejemplificó.

Como cierre, el economista sostuvo que la salida no pasa por buscar resultados extremos, sino por construir un sendero de estabilidad gradual que permita sostener crecimiento y desinflación al mismo tiempo.

“Si vamos a buscar una inflación del 10% a cualquier costo, tal vez la encontremos en la paz de los cementerios. El desafío es apuntarle al medio: tener crecimiento moderado con inflación en descenso”, concluyó.