Belgrano clasificó a las semifinales del Torneo Apertura

El vértigo del fútbol moderno no te da tiempo para largas celebraciones. Y después del triunfazo inolvidable ante Talleres, Belgrano en poco tiempo debió enfocarse en enfrentar a Unión de Santa Fe. Y vivió un FIESTIÓN. Le ganó 2-0 al 'Tatengue' con goles de Adrián Sánchez y el pibe Hernández y clasificó a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El 'Ruso' Zielinski lo hizo otra vez.

Pasan los años y el fútbol sigue siendo el mayor instrumento de identificación y cohesión social. Andar por estas horas por las calles de Alberdi es una confirmación de tal sentencia. Camisetas celestes por doquier en hombres y mujeres, niñas, adolescentes, niños, ancianos y ancianas, morochones y gringos, obreros, doctoras y arquitectos...unidos por un sentido de pertenencia a Belgrano. Su club. El que el sábado pasado les dio un alegrón inolvidable en el Kempes al triunfar en el clasicazo frente a Talleres. Belgrano, Alberdi, identificación masiva. Pero rápido habia que mirar al Unión de Madelón. La ilusión de ganar en su estadio y pasar a semifinales. Ilusión que condena, ilusión al fin. Ilusión que se concretó. Tan es así, que al término de la victoria los jugadores dieron una especie de vuelta olímpica para agradecer la banca en este momento. Cantaron junto a su gente. Saltaron, le dedicaron cánticos al 'Matador' y abundaron los aplausos. Que no se termine nunca esta semana, rogó más de un hincha.

Ricardo Zielinski y la costumbre de devolverle algo a Belgrano

El partido

El ‘Pirata’ tuvo el dominio de la pelota en gran parte del primer tiempo, jugando en campo rival, con un activo Emiliano Rigoni, que ganó prácticamente en todas las jugadas que afrontó, moviéndose por el carril derecho, dándole amplitud al equipo. Sí, le faltó poder encontrar sociedades.

Con el apoyo masivo de su gente en el Julio César Villagra, el elenco que comanda el ‘Ruso’ Zielinski tuvo situaciones claras de gol. Clarísimas. Pero se topó con Matías Mansilla. El arquero del ‘Tatengue’ fue una muralla. Tapó todo lo que le tiraron. A los 7 minutos tuvo un atajadón tras una volea en el área de Sporle. La sacó abajo Imposible. A los 11’, González Metilli desde afuera y Mansilla sin problemas conectó. A los 16’, otro tapadón de Mansilla. Un mano a mano a ‘Uvita’ Fernández. Mansilla le ahogó el grito atragantado de gol a los fanáticos de Belgrano. Lo volvió a hacer a los 20, un remate de González Metilli y a los 45’ con otro enorme tapadón.

Belgrano manejó el juego, pasó pocos sofocones, y no es que le faltó efectividad en los metros finales: se topó con Mansilla.

Belgrano ganó un clasicazo inolvidable ante Talleres

El complemento fue otra cosa. Los juegos cambian. Hay mucho micropartidos en medio de los partidos. Esta fue una muestra. Pero aún así, el 'Pirata' fue el dueño del juego. Unión, en esta etapa, adelantó líneas, ocupó mejor los espacios, tapó circuitos de juego, pero le siguió costando frenar a Rigoni. En ese contecto, el arquero Cardozo ahora sí tuvo mayor protagonismo, pero resolvió sin dificultades.

Ante ese panorama, Zielinski hizo tres cambios a los 14 minutos. Y cinco minutos después, llegó el gol del triunfo. Cabezazo de Adrián Sánchez - ¡qué jugador! - que se le coló a Mansilla, que esta vez no pudo. Tras el 1-0 de Sánchez, rápido los tres líderes del equipo dentro de la cancha: Zelarayán, Lisandro López y Longo empezaron a dar indicaciones y arengas. Los nervios comenzaron a jugar, pero Belgrano lo controló. Jugó un muy buen partido. No se desesperó.

Y cuando el juego se moría, quedaban segundos, el pibe Hernández - tras asistencia estelar del 'Mudo' Vázquez- definió para la eternidad y sellar el 2-0 definitivo. Triunfazo del 'Pirata'. Un juego que comenzó con canciones para recordar la victoria ante Talleres terminó con la gente cantando, al ritmo de 'No me olvides' de La Beriso: “…Tengo la ilusión de salir campeón, dale Belgranoooo”.

Belgrano es semifinalista. Y el hincha del 'Pirata' se ilusiona en grande. Y argumentos tiene, dejenlos soñar.