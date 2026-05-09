Belgrano ganó un clasicazo inolvidable ante Talleres

¿Al fútbol se juega en el estadio?, se preguntaba el poeta brasilero Carlos Drummond de Andrade; y él mismo respondía en su verso, “al fútbol se juega en el alma”. Y así se vivió y se jugó en el Mario Alberto Kempes en este histórico superclásico cordobés, que quedará para siempre en la memoria. ¡Histórico! Se jugó con el alma, se vivió con el alma.

Belgrano, en un inolvidable cruce, le ganó a Talleres por 1-0 frente a todo el estadio en su contra y clasificó a los cuartos de final de la Torneo Apertura de la Liga profesional. Con un golazo de Fernando González Metillo, el ‘Pirata’ ganó, clasificó y rompió una racha adversa de varios años. A propósito de años, pasarán las décadas y se hablará de este juego.

Toda la semana se habló del partido. Propios y extraños, para darle loas y para ningunearlo. Pero nadie quedó exento en la semana del clima de superclásico cordobés. Y en la cancha, a su modo, futbolistas y entrenadores, intentaron estar a la altura. Es que se jugó mucho-mucho-mucho más que un partido. La historia estuvo en juego.

Es que la tendencia reciente marcaba una hegemonía de igualdades que molestaba. Previo a este cotejo por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, venían de siete empates consecutivos. Es más, se habían repartido puntos en 10 de los 11 cruces directos más reciente en la élite del fútbol nacional. Más datos de esta aburrida paridad: 14 de los últimos 20 antecedentes del historial general terminaron con igualdad.

Claro, esto hacía prever un juego cerrado, que se definiría por detalles. Y se definió por detalles.

Se jugó un entretenido primer tiempo. Con algunas emociones. Ya a los 12 segundos Valoyes para la ‘T’ con una volea dejaba mostrar que ya no sería como otras veces. A los 8’, el volante de la ‘B’ Rigoni remató afuera, luego de una buena jugada combinada. Belgrano empezó manejando la pelota y buscaba jugar en zona rival. Y a los 10 minutos pareció que le daba frutos, cuando Lucas Paserini con una pirueta en la boca del arco, convirtió, festejó, celebró, pero el VAR anuló el gol por posición adelantada del propio centrodelantero visitante. Belgrano siguió con esa sintonía, pero Talleres aprovechaba espacios, fundamentalmente por derecha, con Valoyes ganándole las espaldas a Sporle.



A los 38’, otra vez Paserini estuvo a punto de convertirse en héroe del clásico, luego de una jugada individual fabulosa del ‘Chino’ Zelarayan, pero Paserini tiró su remate afuera. Se amagaron mucho, concretaron poco. Y también hicieron temblar el travesaño: fue a los 44’ tras un remate de Schott. Pero antes Cardozo le tapó a Rick Morais una pelota increíble. Fue un entretenido primer tiempo, pero por lo del final. Pero siguió como la misma sintonía de los empates. Es que nadie quería perder.

Pero este cotejo tenía mucho en juego. Ser el primer cruce entre ambos en instancias de eliminación directa en la Primera División. Con esa responsabilidad salieron a jugar (y vivir) el superclásico los dirigidos por Carlos Tevez y Ricardo Zielinski.

El historial sigue generando debates. Todo se debate en el fútbol cordobés. ¿Por qué esto no? El superclásico que se disputó este sábado en el Kempes fue el 408. ¡Qué número! Es el clásico más jugado en la historia del fútbol argentino. Talleres y Belgrano registran 138 victorias cada uno, además de 140 empates. Esa paridad continúa.



Más allá de esto, en la previa a este juego hay dos partidos de eliminación directa en certámenes de AFA que habían quedado marcados en el recuerdo, y en ambos el triunfo había sido albiazul. El inolvidable “partido del siglo” de 1998, donde la ‘T’ le ganó por penales el ascenso a Primera división; y el ‘Botinazo’ del 2013 por Copa Argentina.



Contra ese peso de la historia se enfrentó, también, el ‘Pirata’. Además, los de Alberdi no vencían a Talleres en Primera División desde el Apertura 2001, cuando Sebastián Brusco (que hoy estaba de comentarista radial en la zona de prensa) marcó el gol del 1-0 celeste. En la B Nacional, el triunfo más cercano de la ‘B’ había sido un 2-1 en el 2006.

Y lo rompió. A los dos minutos del segundo tiempo, a la salida de un lateral González Metilli combinó con Paserini, y rompió la historia. Golazo que quedará marcado por siempre en el pueblo celeste. Es que estos partidos se juegan con el alma, y González Metilli, ese tan resistido, le pegó con el alma.



Se festejó entre un minúsculo grupo de jugadores en el córner, otro grupo en el banco de suplentes y muchos más afuera dle estadio, en diversos barrios cordobeses.

El complemento no tuvo tanta intensidad, hasta los minutos finales. Fue una locura el final. En Belgrano se destacaron Cardozo, que tuvo dos atajadones, Sánchez, que en la mitad de la cancha la rompió, Paserini, que se puso el overol y luchó con los dos centrales y casi siempre ganó, y González Metilli, que se metió en la historia grande del club de barrio Alberdi.

Un final infartante, que pudo haber sido goleada ‘pirata’ o empate albiazul. Fue un clasicazo, como merecía esta instancia y estos equipos. Belgrano está en cuartos de final, dejó en el camino a Talleres... de eso nadie se olvidará.