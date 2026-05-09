Turismo cultural para +40: lanzan un programa que combina viajes, mentorías y escritura de libros

La editora y mentora de escritores Luciana Bedini (Potencia Editora) y la periodista Mariana Otero (Modo Viaje) lanzaron a mediados de abril una propuesta de turismo cultural para personas mayores de 40 años que tengan un proyecto de escritura iniciado o deseen comenzar a escribir un libro.

“Círculos de Viajes y Escrituras” incluye mentorías colectivas e individuales en un entorno natural, con paseos y visitas en los destinos donde se realiza el encuentro; es un proceso inmersivo de creación.

Las coordinadoras de esta iniciativa explican que la idea se enmarca en el contexto del turismo cultural y de experiencias. De esta manera, sostienen, este proyecto propone articular viaje, escritura y encuentro como una experiencia integral destinada a personas mayores de 40 años que desean abrir un espacio de exploración creativa, autoconocimiento y construcción colectiva.

Esto implica poner en palabras sus deseos de escribir libros y recibir asesoramiento de cómo hacerlo, hacer actividades que permitan desbloquear la escritura y planificar pasos concretos para avanzar en los textos, leer fragmentos en compañía de una mentora profesional y de un grupo de personas que puedan sugerir respetuosamente. “Lo que buscamos es generar un ambiente propicio para el desarrollo de la escritura en sus diferentes dimensiones”, explica Bedini. Esto implica la escritura desde lo humano y, también, desde lo formal, el cómo se escribe.

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“Acercamos herramientas del oficio de escritura de una manera dinámica y ágil, sencilla, accesible. Buscamos hacernos preguntas que favorezcan el desbloqueo de las ideas y creencias que tienen las personas acerca de la escritura”, dice la editora. De esta manera, agrega, pueden pensarse como escritores, revisar sus textos, darse cuenta cuáles son los puntos que los están deteniendo y avanzar en el propósito de sus libros.

En los encuentros se ponen en juego las emociones, la mirada sobre los textos, se conversa, se ponen sobre la mesa los miedos, las dificultades, las sensaciones de lo que implica la escritura de un libro. “Es interesante cuando se comparte y los demás se dan cuenta que las creencias y los miedos son colectivos. Eso permite sentirse acompañado y facilita aún más el hecho de escribir un libro”, añade. En ese sentido, explica que se conversa desde lo individual, pero entendiendo que el ecosistema de los libros siempre es colectivo, es cultural. “Se trabaja muy profundamente, pero a la vez desde un lugar amoroso, de no juicio y de apertura a lo diverso”, asegura.

Turismo de autor

Otero explica que “Círculos de viajes y escrituras” se inscribe dentro de las nuevas tendencias del turismo que priorizan el bienestar y la construcción de redes seguras donde el desarrollo personal y creativo sirva como contrapropuesta a las redes sociales y al tiempo en pantallas. “A diferencia del turismo de masas, el turismo cultural busca una conexión intelectual y emocional con el entorno, las historias vivas y las personas”, sostiene.

La propuesta se enmarca también dentro de lo que se conoce como “turismo creativo”, donde el visitante participa activamente. La primera edición se realizó en la estancia La Loma de Villa del Totoral, el pasado 18 y 19 de abril. Están abiertas las inscripciones para la segunda edición el 30 y 31 de mayo en el mismo lugar. Cupos limitados.

Más información: Whatsapp: (351-2437170)

IG: @modoviaje.ok