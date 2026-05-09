Córdoba quedó segunda entre las mejores ciudades del país y Río Cuarto completó el podio

La provincia de Córdoba volvió a posicionarse en el centro de la escena nacional a partir de un dato que excede el mero ranking urbano. Según el primer Índice de Ciudades Argentinas (ICA), elaborado sobre variables vinculadas a desarrollo económico, infraestructura, hábitat y cohesión social, la ciudad de Córdoba quedó en el segundo lugar entre los principales conglomerados urbanos del país, mientras que Río Cuarto apareció tercera.

El relevamiento dejó una postal política y económica de fondo: el interior volvió a ganar protagonismo frente al Área Metropolitana de Buenos Aires y Córdoba logró meter dos ciudades entre las tres mejores evaluadas de la Argentina.

La medición fue encabezada por Bahía Blanca con 67 puntos, seguida por Córdoba capital con 66 y Río Cuarto con 64,5. Más atrás quedaron Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Rosa y Rosario. El informe analizó distintos indicadores asociados a calidad urbana, actividad económica y funcionamiento de servicios públicos, en un contexto nacional marcado por el ajuste fiscal, la caída del consumo y las tensiones financieras entre Nación y provincias.

Córdoba y el peso del interior

El resultado volvió a mostrar a Córdoba como uno de los principales motores urbanos y productivos del país. La capital provincial mantiene desde hace años indicadores superiores al promedio nacional en empleo privado, desarrollo universitario y actividad industrial, mientras que Río Cuarto consolidó su perfil como uno de los polos más dinámicos del interior, impulsado por el agro, el comercio y los servicios.

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La aparición de ambas ciudades en la parte más alta del ranking también alimenta una narrativa política que el cordobesismo viene sosteniendo desde hace tiempo: la idea de una provincia ordenada, con capacidad de gestión y un esquema económico más estable que el promedio nacional. En paralelo, el estudio dejó un dato llamativo: ni siquiera las ciudades mejor posicionadas lograron superar los 70 puntos, una señal de las dificultades estructurales que atraviesan los grandes centros urbanos argentinos.

En el caso de Córdoba capital, el informe destacó variables vinculadas a infraestructura y actividad económica. La ciudad aparece además en otros relevamientos recientes asociados a exportaciones, burocracia municipal y desarrollo productivo. El peso de Córdoba en el mapa económico nacional volvió a quedar reflejado en un escenario donde varias ciudades metropolitanas históricas perdieron competitividad relativa frente al crecimiento de los polos intermedios del interior.

Río Cuarto y el nuevo mapa urbano

Río Cuarto, por su parte, profundizó un fenómeno que viene mostrando desde hace años: el crecimiento sostenido del sur provincial como enclave económico estratégico. La ciudad logró ubicarse por encima de distritos históricamente fuertes como Rosario y la propia Ciudad de Buenos Aires, en una señal que también expone el deterioro de algunos grandes conglomerados urbanos afectados por problemas de infraestructura, inseguridad y caída de la actividad.

El trabajo también abrió una discusión más amplia sobre cómo evolucionan las ciudades argentinas en un contexto económico adverso. Mientras los municipios enfrentan restricciones presupuestarias y caída de recursos, varios distritos del interior comenzaron a diferenciarse por servicios, planificación y capacidad de administración.

La aparición de Córdoba y Río Cuarto en el podio nacional también refuerza una tendencia que distintos estudios vienen marcando desde hace años: el crecimiento relativo de las ciudades intermedias frente a los grandes centros metropolitanos.