Récord de basura: retiran 38 toneladas de residuos de una casa en Alto Alberdi

Luego de un exhaustivo operativo que se extendió por cuatro jornadas consecutivas, la Municipalidad de Córdoba concretó el saneamiento de una propiedad privada en barrio Alto Alberdi. Las tareas permitieron la extracción de 38 toneladas de residuos acumulados, lo que requirió el despliegue de cuatro camiones repletos para trasladar la totalidad de los elementos hallados en el lugar.

La intervención se desencadenó a partir de las reiteradas denuncias de los vecinos de la zona, quienes alertaron sobre las condiciones de insalubridad de la finca. En el interior de la vivienda, el personal municipal se encontró con una situación crítica, ya que cada habitación presentaba muebles rotos, colchones, electrodomésticos y envases plásticos. También se retiraron grandes volúmenes de cartones, juguetes, calzado y cientos de prendas de vestir que se encontraban apiladas desde el suelo hasta el techo.

Además del trabajo en las habitaciones, las cuadrillas debieron realizar intensas tareas de desmalezado manual en el patio para evitar la proliferación de alimañas y vectores de enfermedades. Según informaron las autoridades, el operativo integral se ejecutó con autorización de la Justicia luego de que el propietario ignorara sistemáticamente las intimaciones previas enviadas por el municipio para que pusiera el inmueble en condiciones.

Debido al riesgo sanitario generado, el titular del inmueble no solo deberá afrontar las multas correspondientes, sino que también se le cobrará el costo total del operativo de limpieza. Asimismo, desde la administración municipal indicaron que se evalúa iniciar una denuncia penal por contaminación contra el dueño de la propiedad.

La Unidad de Riesgo Sanitario, dependiente de la Justicia Administrativa de Faltas, recordó que actúa en casos graves de abandono tanto en baldíos como en casas particulares.

Para reportar situaciones similares, los ciudadanos pueden utilizar la App Ciudadana o comunicarse al número 351-610-0517 en el horario de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.